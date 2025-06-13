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Глава МВД ФРГ поддержал действия Израиля против Ирана
Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт поддержал меры Израиля против Ирана и анонсировал усиление защиты еврейских объектов в стране.
Добриндт выразил поддержку военным действиям Израиля против Ирана, заявив, что они «способствуют безопасности и существованию еврейского государства», пишет DPA, передает ТАСС.
Он отметил, что пришел к выводу: «действия, предпринятые Израилем, соответствуют интересам безопасности и выживанию страны».
Добриндт подчеркнул, что главы МВД федеральных земель договорились принять меры по усиленной защите еврейских и израильских учреждений на территории Германии. По его словам, это необходимо на случай, если ситуация на Ближнем Востоке превратится в потенциальную угрозу для самой Германии.
Участники конференции также подчеркнули, что в ближайшие часы состоятся дополнительные обсуждения с органами безопасности, чтобы обеспечить охрану еврейских и израильских учреждений в стране.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение.
По неофициальным данным, израильская атака на столицу Ирана привела к многочисленным жертвам, среди которых десятки погибших и сотни раненых.