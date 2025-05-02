Трамп предложил сократить финансирование МКС и подготовить ее вывод из эксплуатации

Белый дом сообщил о начале подготовки к выводу МКС из эксплуатации

Tекст: Мария Иванова

Американская администрация предложила сократить расходы на Международную космическую станцию и начать подготовку к ее выводу из эксплуатации к 2030 году, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке Белого дома отмечается, что бюджет предусматривает сокращение численности экипажа и объема исследований на борту МКС. Финансирование станции будет снижено на 508 млн долларов, а НАСА переориентируется на развитие коммерческих орбитальных платформ, которые должны заменить МКС после завершения ее срока службы.

В документе также говорится, что дальнейшие исследования будут сосредоточены на лунной и марсианской программах, а расходы на пилотируемую космонавтику планируется увеличить на 647 млн долларов, пишет ТАСС.

В целом, согласно проекту бюджета на 2026 год, бюджет НАСА предлагается сократить более чем на 6 млрд долларов – до 18,8 млрд долларов. Речь идет об уменьшении финансирования почти на четверть по сравнению с текущим годом. Предполагается урезать практически все основные направления работы, включая проекты по сбору марсианских пород.

Белый дом подчеркивает приоритет задачи «возвращения на Луну с опережением Китая и высадки человека на Марсе».

Напомним, накануне астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс приступили к выполнению запланированных задач за пределами Международной космической станции.

В апреле президент России Владимир Путин рассказал о планах России по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс. А глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах встретиться с Джаредом Айзекманом после его утверждения в должности руководителя НАСА для обсуждения совместных проектов.