Баканов объявил о планируемой встрече с будущим главой НАСА Айзекманом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о планах встретиться с кандидатом на пост администратора НАСА Джаредом Айзекманом после его назначения, сообщает ТАСС. Встреча пройдет после завершения необходимых процедур в Конгрессе США. Баканов отметил, что главы ведомств объявят о своих планах по сотрудничеству в космической сфере.

В январе 2023 года президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора НАСА. В сентябре того же года Айзекман принял участие в первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn, где в качестве капитана корабля Crew Dragon вместе с инженером Сарой Джиллис совершил первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

Баканов также подчеркнул, что основным приоритетом для России остается непрерывность пилотируемой космической программы. Он отметил, что после завершения работы Международной космической станции (МКС) необходимо создание Российской орбитальной станции, чтобы обеспечить преемственность программы.

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