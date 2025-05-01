Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
Американские астронавты на МКС вышли в открытый космос
Астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс приступили к выполнению запланированных задач за пределами Международной космической станции (МКС).
Астронавты начали выход в открытый космос в 16.05 мск, скафандры перевели на автономное питание, передает ТАСС.
Во время выхода астронавты должны демонтировать часть коммуникационного оборудования, а также установить крепление для солнечной панели iRosa, которую планируется доставить на МКС позже в этом году.
Ожидается, что работы за пределами станции займут около шести с половиной часов.
Для Макклейн и Айерс этот выход стал третьим в карьере.
Ранее в четверг российский грузовой корабль «Прогресс МС-30» поменял орбиту МКС, чтобы избежать возможного столкновения станции с опасными объектами.