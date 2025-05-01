Американские астронавты на МКС вышли в открытый космос

Tекст: Алексей Дегтярев

Астронавты начали выход в открытый космос в 16.05 мск, скафандры перевели на автономное питание, передает ТАСС.

Во время выхода астронавты должны демонтировать часть коммуникационного оборудования, а также установить крепление для солнечной панели iRosa, которую планируется доставить на МКС позже в этом году.

Ожидается, что работы за пределами станции займут около шести с половиной часов.

Для Макклейн и Айерс этот выход стал третьим в карьере.

Ранее в четверг российский грузовой корабль «Прогресс МС-30» поменял орбиту МКС, чтобы избежать возможного столкновения станции с опасными объектами.