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Прогресс МС-30 изменил орбиту МКС из-за космического мусора
Моторы Прогресса МС-30 увеличили орбиту МКС на 540 метров
Российский грузовой корабль провел маневр для повышения безопасности экипажа станции, что позволило избежать возможного столкновения с опасными объектами на орбите.
Как сообщает РИА «Новости», корабль «Прогресс МС-30» произвел коррекцию орбиты Международной космической станции в ночь на 1 мая. По информации ЦНИИмаш, в 01.10 по московскому времени были запущены двигатели транспортного корабля, которые работали более 212 секунд и выдали импульс 0,3 метра в секунду.
Это дало возможность увеличить высоту полета станции примерно на 540 метров, обеспечив необходимый уровень безопасности для МКС и ее экипажа. После маневра уклонения средняя высота орбиты составила 418,74 километра, минимальная – 417,86 километра, максимальная – 438,05 километра, а новый период обращения МКС равен 92,89 минуты при наклонении орбиты 51,66 градуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» был запущен с космодрома Байконур и успешно вышел на орбиту, отделившись от третьей ступени ракеты-носителя, а ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-30», который доставит на МКС различные грузы, включая новый скафандр и оборудование для научных экспериментов.