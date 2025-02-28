Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.62 комментария
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-30»
Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-30», который доставит на МКС различные грузы, включая новый скафандр и оборудование для научных экспериментов, следует из трансляции Роскосмоса.
Старт состоялся в 00.24 мск с космодрома Байконур. Корабль «Прогресс МС-30» должен совершить полет до Международной космической станции, который займет около двух суток. Стыковка с модулем «Звезда» планируется на 02.04 мск в воскресенье, передает ТАСС.
На борту корабля находятся 2599 кг грузов, включая 1179 кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, а также медицинских и санитарно-гигиенических средств. Кроме того, «Прогресс» доставит 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для восполнения атмосферы МКС.
Среди оборудования на борту также находится новый скафандр «Орлан-МКС» №6 для выходов в открытый космос. Он отличается новой внутренней герметичной оболочкой и автоматизированной системой водяного охлаждения.
На МКС также отправлены укладки для проведения научных экспериментов «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный корабль «Прогресс МС-28» отстыковался от МКС во вторник, чтобы подготовить место для следующего грузового корабля, а ранее этот корабль поднял среднюю высоту орбиты Международной космической станции до 419 километров для подготовки к предстоящему полету «Союза МС-27» в апреле.