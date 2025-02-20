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Орбиту МКС подняли перед запуском «Союза МС-27»
«Прогресс МС-28» увеличил высоту орбиты МКС на 3,4 км для «Союза МС-27»
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-28» поднял среднюю высоту орбиты МКС до 419 километров, обеспечив подготовку к предстоящему полету «Союза МС-27» в апреле.
Как сообщает РИА «Новости», в «Роскосмосе» подтвердили, что «Прогресс МС-28» выполнил успешную коррекцию орбиты Международной космической станции. Двигатели корабля, пристыкованного к модулю «Звезда», начали свою работу в 4.30 по московскому времени и функционировали в течение 1341,2 секунды. Это позволило обеспечить импульс величиной 1,95 метра в секунду, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 километра и составила 419 километров.
Полет пилотируемого корабля «Союз МС-27» на станцию запланирован на апрель.
В «Роскосмосе» также отметили, что с момента запуска МКС было проведено 374 коррекции высоты орбиты станции, из которых 215 осуществлены с помощью двигателей кораблей «Прогресс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Иван Вагнер успешно защитил диссертацию на Международной космической станции (МКС). Орбиту МКС подняли перед запуском корабля «Союз МС-27», что позволило подготовиться к новым миссиям. МКС избежала столкновения с космическим мусором благодаря маневру с использованием «Прогресса МС-28».