Орбиту МКС подняли на 2,3 км перед запуском «Союз МС-27» и приземлением «Союз МС-26»

Tекст: Денис Тельманов

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали для обеспечения успешного запуска пилотируемого корабля «Союз МС-27» и безопасного приземления «Союза МС-26», сообщает ТАСС. В Роскосмосе уточнили, что маневр поднял среднюю высоту орбиты на 2,3 км, доведя ее до 416,43 км над Землей.



Маневр провели с использованием двигателей грузового корабля «Прогресс МС-28». Двигатели были включены в 04:10 мск и работали 811,3 секунды, что обеспечило требуемое повышение орбиты. Это действие было необходимо для корректировки траектории полета и подготовки к важным операциям на орбите.

На борту МКС сейчас находятся космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов. Вместе с ними работают астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг, а также Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые прибыли на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный корабль «Прогресс МС-28» изменил орбиту Международной космической станции, что позволило поднять станцию на 500 метров и избежать опасного столкновения с космическим мусором. Алексей Овчинин и Иван Вагнер на МКС планируют приготовить оливье, если необходимые для салата ингредиенты прибудут на грузовом корабле «Прогресс». Правительство России утвердило предложение Роскосмоса о переговорах с НАСА, касающихся третьего дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС, что может усилить сотрудничество в космической сфере.

