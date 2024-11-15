Космонавты на МКС решили приготовить оливье к Новому году

Tекст: Мария Иванова

Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, решили приготовить традиционный салат оливье к новогоднему празднику, сообщает ТАСС. Важным условием реализации задуманного станут ингредиенты для салата, которые должны прибыть с ближайшим грузовым кораблем «Прогресс».

В ходе пресс-конференции в Центре управления полетами Овчинин отметил: «Если нам привезут ингредиенты для оливье, то мы попытаемся его сделать».

Также он добавил, что грузовой корабль доставит на станцию не только еду и одежду для экипажа, но и оборудование для новых экспериментов, а также новогодние подарки. Космонавты с нетерпением ждут посылки от родных, передает РИА «Новости»

Овчинин признался, что среди блюд, по которым он скучает на орбите, числятся жареная картошка и соленые огурцы. Он пояснил, что рацион на станции разнообразен и сбалансирован, но подобных блюд в меню нет.

Запуск «Прогресса МС-29» запланирован на 21 ноября.

Космонавты прибыли на МКС 11 сентября на корабле «Союз МС-26» в составе с американским астронавтом Дональдом Петтитом. Также к ним присоединился Александр Горбунов, прилетевший на Crew Dragon 30 сентября с астронавтом НАСА Ником Хейгом. В декабре Овчинин и Вагнер планируют выйти в открытый космос для установки аппаратуры на внешней поверхности станции.

Напомним, новый 2023 год российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, находившиеся на Международной космической станции, встречали с белугой, креветками и черной икрой, рассказал командир экипажа МКС Прокопьев. Встречая 2022 год, российские космонавты приготовили на МКС селедку под шубой.

До этого на МКС отправился корабль «Прогресс» с конфетами и научным оборудованием.