Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?28 комментариев
На МКС отправился корабль «Прогресс» с конфетами и научным оборудованием
К МКС причалит отправленный в четверг корабль «Прогресс» с конфетами и научным оборудованием
Грузовой корабль «Прогресс МС-26», который был запущен с космодрома Байконур в четверг, в субботу достигнет Международной космической станции и пристыкуется к ней в 09:12 мск.
Стыковка с российским модулем «Звезда» МКС намечена на 09:12 мск, передает ТАСС.
Предполагается, что корабль пробудет в составе станции 180 дней.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала в 06:25 мск с космодрома Байконур в четверг. Корбаль доставит на станцию 2 518 кг грузов, среди которых 580 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах.
В грузовом отсеке корабля 1 478 кг различного оборудования и материалов: еда для экипажа, предметы одежды и материалы для научных экспериментов.
В частности, на станцию отправится укладка для эксперимента «Перспектива-КМ», которая представляет собой конструкцию из полимерных материалов с эффектом памяти формы. Космонавты установят ее на малом исследовательском модуле «Поиск» в рамках одного из предстоящих выходов в открытый космос.
Кроме того, корабль доставит укладки для научных работ «Фуллерен» (выращивание кристаллов фуллерита в электровакуумной печи) и «Орбита-МГ» (отработка технологий контроля технического состояния герметичных оболочек космических кораблей и станций).
Помимо научного оборудования, грузовой корабль доставит на станцию шоколадные конфеты, сделанные специально для командира отряда космонавтов Олега Кононенко, и подарок для космонавта Николая Чуба от его семьи.