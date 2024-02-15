«Союз-2.1а» стартовал с Байконура

«Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовал с Байконура к МКС

Tекст: Антон Антонов

«Прогресс МС-26» направится к МКС по двухсуточной схеме, стыковка к служебному модулю «Звезда» запланирована на 17 февраля. На МКС отправлены около 1,5 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов. Также «Прогресс МС-26» везет 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.

Кроме того, на МКС доставят расходные материалы для научных экспериментов «Фуллерен» по выращиванию кристаллов фуллерита и «Орбита-МГ» по созданию системы поиска трещин в корпусе станции, передает РИА «Новости».

На днях с орбиты свели грузовой корабль «Прогресс МС-24». Он вошел в атмосферу и разрушился, при этом несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.