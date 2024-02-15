За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.16 комментариев
«Союз-2.1а» стартовал с Байконура
«Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовал с Байконура к МКС
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26», который доставит на МКС 2,5 тонны грузов, сообщил Роскосмос.
«Прогресс МС-26» направится к МКС по двухсуточной схеме, стыковка к служебному модулю «Звезда» запланирована на 17 февраля. На МКС отправлены около 1,5 тонн аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для космонавтов. Также «Прогресс МС-26» везет 580 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 40 кг азота.
Кроме того, на МКС доставят расходные материалы для научных экспериментов «Фуллерен» по выращиванию кристаллов фуллерита и «Орбита-МГ» по созданию системы поиска трещин в корпусе станции, передает РИА «Новости».
На днях с орбиты свели грузовой корабль «Прогресс МС-24». Он вошел в атмосферу и разрушился, при этом несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.