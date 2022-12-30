Стало известно новогоднее меню космонавтов на МКС

Вассерман назвал трагедией снос памятника Екатерине II в Одессе

Анатолий Вассерман: Украина взяла одесситов в заложники

Власти Украины хотят отколоть русский город от большой Родины. Для этого им приходится бороться с собственной историей и с памятью об основателях города, причем под покровом ночи. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее в Одессе был снесен памятник основателям города.

«К сожалению, в данный момент нельзя точно описать отношение одесситов к сносу памятников. Когда вы находитесь в заложниках у террористов, любое высказывание, противоречащее позиции боевиков, может привести вас к аресту или даже смерти. Люди боятся за свою жизнь – это нормально. Сейчас высказывать истинную позицию на Украине нельзя», – считает депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман.

«Могу сказать, что этот памятник уже уничтожался большевиками в 1920-е года прошлого века. Однако он был восстановлен в последующее время. Действия большевиков тоже были преступными, но я понимаю их движущие мотивы. Понять мотивацию можно и у современных властей Украины. Другое дело, что понять – не значит простить», – рассказывает собеседник.

«Значение подобного события очевидно – ведется уничтожение собственной истории. Украина – неотъемлемая часть России. Ее граждане – русские. Русские по родному языку, который используется в повседневном общении. Современные лидеры Украины пытаются извлечь выгоду из откола этой земли от большой Родины. Но просто так столь масштабные изменения не даются – приходится уничтожать колоссальное количество связей», – рассуждает собеседник.

«Они действуют против интересов большинства своих сограждан, которые осознают удар по собственным интересам. В ход идет польская прошивка «Украина – не Россия». Она приведет к террору, как, собственно, уже не раз бывало в украинской истории», – акцентирует Вассерман.

«В Одессе пытаются уничтожить память об ее создателях. Суворов руководил освобождением этих территорий от турецкого владычества, а Екатерина Великая отдала распоряжение о возобновлении деятельности порта, которая была прекращена Османами. На этом памятнике также изображены инженеры, создававшие город. Одессу застраивали с восьми точек, чтобы сразу получить большой населенный пункт», – рассказывает депутат.

«Требовалась ювелирная и очень точная работа, которой занимались русские люди. Украинские власти пытаются создать из русского города нечто нерусское. В ХХ веке шло искусственное превращение местных наречий в нечто непонятное русскому человеку. Блатная феня тоже сконструирована так, что большинству сограждан ее сложно понять, но никто же не называет уголовников отдельным народом с отдельным языком», – подчеркивает собеседник.

«Украинские власти надеются, что если отделение от России продержится как можно дольше, то и население из русского превратится в антирусское. Наш народ, в том числе и украинцы, совершенно не заинтересован в подобном развитии событий. Террористическую организацию, называющую себя правительством Украины, необходимо ликвидировать», – акцентирует собеседник.

«Сейчас я пытаюсь убедить коллег в Госдуме принять закон, по которому все памятники, связанные с отечественной историей, в случае уничтожения должны восстанавливаться за счет тех, кто был причастен к причиненному ущербу. Это должно распространяться на всех – даже на Зеленского и Байдена», – резюмирует Вассерман.

Напомним, что в ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову. В ходе работ площадь была полностью перекрыта, из-за чего подъехать к памятнику было невозможно.

Ранее горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города. Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь.

Памятник российской императрице неоднократно подвергался многочисленным актам вандализма: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. Однажды на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».

Памятник Екатерине II, по указу которой в 1794 году был основан город, и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году, однако в 1920-м был снесен. Заново памятник установили только в 2007 году, против установки монумента выступил ряд украинских организаций.

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