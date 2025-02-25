Роскосмос сообщил об отстыковке корабля «Прогресс МС-28» от МКС

Роскосмос сообщил об отстыковке «Прогресса МС-28» от МКС и сходе с орбиты в автономном полете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» отстыкуется от российского сегмента Международной космической станции (МКС) во вторник. Процедура отстыковки начнется в 23:17 по московскому времени, после чего «Прогресс» перейдет в автономный режим полета.

Около 02:25 мск следующего дня корабль включит двигатели на торможение, что приведет к началу его схода с орбиты. Большая часть корабля сгорит при входе в атмосферу Земли, а несгораемые элементы упадут в несудоходный район южной части Тихого океана.

Корабль «Прогресс МС-28» прибыл на МКС 17 августа, доставив 2,6 тонны различных грузов, включая научное оборудование и рентгеновский спектрометр, который был установлен космонавтами в декабре.

На освободившееся место на МКС пристыкуется новый грузовой корабль «Прогресс МС-30». Ракета «Союз-2.1а» с ним будет установлена на стартовый стол космодрома Байконур во вторник утром. Запуск запланирован на 28 февраля, а стыковка с МКС – на 2 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский грузовой корабль «Прогресс МС-28» поднял среднюю высоту орбиты Международной космической станции (МКС) до 419 километров для подготовки к предстоящему полету «Союза МС-27» в апреле. Орбита МКС была увеличена на 3,2 км для подготовки к запуску «Союз МС-27» и посадке «Союз МС-26» благодаря двигателям «Прогресса МС-28». МКС избежала столкновения с космическим мусором благодаря действиям «Прогресса МС-28».