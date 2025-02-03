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    Найдена новая схема поставок газа через Украину
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    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь»
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Пузырь индустрии ИИ лопается. Сейчас все начнут подстраиваться под новые условия, будут меняться правила игры. DeepSeek поставила под вопрос гигантские инвестиции американских компаний в ИИ. При этом заданы огромные темпы развития отрасли.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    20 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

    10 комментариев
    3 февраля 2025, 09:59 • Новости дня

    Канье Уэста с супругой выгнали с церемонии «Грэмми»

    Канье Уэста с супругой Бьянкой Цензори выгнали с церемонии «Грэмми»

    Tекст: Ольга Иванова

    Канье Уэст и его супруга были вынуждены покинуть церемонию «Грэмми» из-за отсутствия официального приглашения, несмотря на номинацию артиста на премию.

    Эпатажного рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми» в Лос-Анджелесе, передает «360». По информации Entertainment Tonight, они прибыли на мероприятие, несмотря на отсутствие пригласительных.

    Уэста номинировали на премию в категории «Лучшая рэп-песня». На церемонии он появился в черных брюках и футболке, а его жена надела темную шубу и прозрачное платье. На красной дорожке Цензори сняла меховую одежду, показав журналистам голое тело без нижнего белья.

    Звезды задержались на церемонии недолго – их попросили уйти почти сразу после появления. Полиция проводила пару к выходу. Изначально предполагалось, что причиной отказа в присутствии послужил откровенный наряд Цензори.

    Однако позже выяснилось, что ни один из них не имел официального приглашения, несмотря на то что Уэст, обладатель 24 премий «Грэмми», был номинирован и в этом году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что бывшая участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн обвинила рэпера Канье Уэста в сексуальном насилии и удушении во время съемок клипа в Нью-Йорке в 2010 году.

    2 февраля 2025, 20:47 • Новости дня
    Минюст США заморозил 2 млрд долларов из России для строительства АЭС «Аккую»

    WSJ: Минюст США заморозил в JPMorgan 2 млрд долларов из России на строительство турецкой АЭС

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласно информации The Wall Street Journal, Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, которые поступили из России на счета в банке JPMorgan и предназначались для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    Как сообщает ТАСС, Министерство юстиции США приняло решение о заморозке 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако, следующий платеж в 2 млрд долларов был заморожен Минюстом США.

    The Wall Street Journal сообщает, что Минюст США ранее рассматривал возможность конфискации этих средств, но администрация бывшего президента Джо Байдена решила ограничиться заморозкой, чтобы избежать ухудшения отношений с Турцией. Издание также отмечает, что часть замороженных средств могла быть направлена российским компаниям, у которых есть счета в Ziraat.

    АЭС «Аккую» является первым атомным проектом в Турции, реализуемым российской государственной корпорацией «Росатом». Проект включает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР поколения III+ мощностью 1 200 МВт каждый. Первоначально планировалось, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2025 году, согласно межправительственному соглашению, предусматривающему завершение строительства в течение семи лет после получения всех разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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    2 февраля 2025, 11:46 • Новости дня
    Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей на Рублевке

    Шейха из Саудовской Аравии обокрали на 30 млн рублей во время показа дома на Рублевке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Из коттеджа на Рублевке, принадлежащего гражданину Саудовской Аравии, злоумышленники похитили часы и драгоценности стоимостью 30 млн рублей после просмотра недвижимости под видом покупателей, сообщили СМИ.

    Как пишет Mash, супруга гражданина Саудовской Аравии продавала их коттедж на Рублевке, за недвижимость пара планировала выручить 400 млн рублей. Неизвестные совершили ограбление коттеджа. Воры представились потенциальными покупателями, пришли на просмотр недвижимости и после их ухода обнаружилось, что из дома пропали дорогие часы и драгоценности на сумму 30 млн рублей, передает Газета.Ru.

    Позже, когда хозяев не было дома, неизвестные лица срезали замки и отключили электричество в доме. Вызванные супругами специалисты обнаружили в помещениях скрытые прослушивающие устройства.

    Супруга бизнесмена из Саудовской Аравии высказала предположение о возможной причастности к краже ее бывшего возлюбленного. Она считает, что именно он мог быть наводчиком злоумышленников.

    Напомним, в мае неизвестный обокрал жилье депутата Госдумы и экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных, его супруга обнаружила пропажу колец, сережек и других украшений с бриллиантами и драгоценными камнями.

    В июле в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей. Источник сообщил, что нападение совершено на дом экс-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 15:44 • Новости дня
    FT: Возможная победа партии Бабиша в Чехии ставит под угрозу поставки снарядов Украине
    FT: Возможная победа партии Бабиша в Чехии ставит под угрозу поставки снарядов Украине
    @ Bundas Engler/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы возвращения бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к власти могут угрожать международной инициативе по закупке боеприпасов для Украины, которую страна активно поддерживает, поставляя значительную часть необходимых снарядов, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, партия Бабиша ANO обещает остановить закупки снарядов для Украины, если она вернется к власти. Вице-лидер ANO Карел Гавличек выразил недовольство качеством и ценой боеприпасов, закупаемых Чехией для Украины, и предложил пересмотреть текущую инициативу.

    Эта инициатива, возглавляемая правительством Праги, направлена на пополнение запасов боеприпасов Украины на фоне конфликта с Россией. В прошлом году замминистра иностранных дел Чехии Эдуард Хулициус сообщил, что удалось доставить 520 тыс. боеприпасов калибра 155 мм в Киев, а в следующем году планируется отправка еще 300 тысяч. Однако изначально планировалось отправить 800 тыс. снарядов в 2024 году, но сложности с финансированием и конкуренцией на международных рынках осложнили выполнение этой задачи.

    Работа над инициативой также сталкивается с проблемами логистики и качества продукции, сообщает крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе Czechoslovak Group. Хотя некоторые снаряды были низкого качества, украинские представители выразили удовлетворение общими поставками из Чехии, которые помогли восполнить дефицит боеприпасов на фоне возобновления российского наступления.

    Либеральное правительство в Праге предупреждает, что возвращение Бабиша к власти может привести к изменению внешнеполитического курса Чехии, включая возможные сближения с лидерами, поддерживающими Россию, такими как Виктор Орбан в Венгрии или Роберт Фицо в Словакии. ANO также лоббирует мирные переговоры между США и Россией, которые, по мнению Гавличека, могут положить конец конфликту на Украине.

    В ноябре президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов для украинских вооруженных сил из стран, не входящих в Евросоюз. Президент Чехии Петр Павел, между тем, одобрил 60 заявок от чешских граждан на вступление в вооруженные силы Украины, всего получен 181 запрос.

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    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    2 февраля 2025, 17:44 • Новости дня
    Трамп предсказал исчезновение Канады

    Трамп заявил, что без американских миллиардов Канада не сможет существовать

    Трамп предсказал исчезновение Канады
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что без американской финансовой поддержки Канада не останется жизнеспособной страной, и предложил ей стать 51-м штатом США.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что без финансовой помощи от США Канада не сможет существовать, передает РИА «Новости». Трамп утверждает, что США тратят сотни миллиардов долларов, чтобы поддерживать Канаду, и выразил мнение, что это не приносит никакой пользы для Америки.

    «Мы платим сотни миллиардов долларов, чтобы субсидировать Канаду. Зачем? Причин нет. Нам не нужно ничего, что у них есть. У нас безграничные энергоресурсы, мы должны сами делать свои машины и иметь древесины больше, чем можем использовать. Без огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна», – написал Трамп.

    Президент также предложил Канаде стать пятьдесят первым штатом США, заявив, что это принесло бы канадцам множество преимуществ, таких как снижение налогов и улучшение военной защиты. «Суровой правдой» Трамп назвал необходимость того, чтобы Канада стала 51-м штатом США. «Налоги намного ниже, лучшая военная защита для народа Канады и никаких пошлин», – добавил он.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентого налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.

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    2 февраля 2025, 13:38 • Новости дня
    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ

    Посол Мирошник: ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже

    Дипломат Мирошник сказал, кто находился в интернате Суджи перед ударом ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, сказал газете ВЗГЛЯД посол Родион Мирошник. Ранее СК возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшему ударить по интернату.

    «За пять месяцев существования через этот лагерь прошло много людей. Поэтому пока трудно точно сказать, кто в момент удара был там. Но в целом этот центр в любой момент, как правило, на три четверти населяли старики, женщины и люди с ограниченными возможностями, которые по разным причинам не смогли покинуть Суджу», – пояснил Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «ВСУ насильно удерживали мирных жителей в школе-интернате в Судже для съемок пропагандистских роликов о якобы заботе украинских военных о курянах, которым под камеры западных и украинских СМИ раздавали еду. Покидать здание разрешалось только по одному, и то не всем. Например, родителей временно отпускали на волю, только если в интернате оставались их дети», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело на командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже. Карпуша подозревается по статье «терроризм», ему грозит пожизненное заключение.

    Как сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО», – говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Киев совершил эту провокацию, чтобы свалить вину на Россию и тем самым отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 18:33 • Новости дня
    Захарова ответила Зеленскому анекдотом про маленькую моль

    Захарова ответила на слова Зеленского о переговорах шуткой о моли

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Владимира Зеленского о «страхе» президента России Владимира Путина перед прямыми переговорами, сравнив его слова с анекдотом о моли.

    Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной. Захарова в Telegram-канале вспомнила анекдот о маленькой моли, которая полетела по комнате.

    «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!» – написала она.

    Известно, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    3 февраля 2025, 01:23 • Новости дня
    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио

    Панама объявила об отказе от участия в китайской инициативе «Один пояс – один путь» после визита главы Госдепа Рубио

    Панама объявила о выходе из китайского проекта «Пояс и путь» после визита Рубио
    @ Jonathan Carlile/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил президента Панамы Хосе Рауля Мулино о намерении американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию с влиянием Китая на Панамский канал. Мулино после переговоров с Рубио объявил, что правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь».

    Как рассказали в Госдепе, Рубио заявил Мулино, что Трамп считает «нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала» угрозой и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала.

    Рубио также подчеркнул, что в случае отсутствия немедленных изменений Соединенные Штаты готовы принять необходимые меры для защиты своих прав в соответствии с Договором, передает РИА «Новости».

    Мулино заявил о решении своего правительства не продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

    «Я принял важное решение и сообщаю вам о нем», – заявил Мулино, выступая после встречи с главой госдепартамента. Он добавил: «Мы изучим возможность завершения проекта раньше срока, но я думаю, что его необходимо продлевать через год-два, это происходит каждые три года». Меморандум о взаимопонимании был подписан в 2017 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом, на что Панама подала жалобу в ООН. Мулино отверг заявления Трампа о намерении США контролировать Панамский канал.

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    2 февраля 2025, 17:58 • Новости дня
    Зеленский назвал огромными потери ВСУ
    Зеленский назвал огромными потери ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.

    Зеленский в интервью Associated Press признал, что ВСУ понесли значительные потери. В YouTube-канале офиса Зеленского также опубликована полная версия интервью, в которой он подчеркнул, что количественный состав армии составляет 800 тыс. военнослужащих, передает ТАСС.

    В воскресенье Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с Россией при посредничестве США и Евросоюза, подчеркнув важность их участия для эффективного урегулирования конфликта.

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия в последние шесть месяцев теряет порядка 50 тыс. человек ежемесячно.

    В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

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    2 февраля 2025, 14:24 • Новости дня
    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО

    Бывший командир добровольческого отряда «Тигр» Ефремов погиб при возвращении с задания

    Бывший командир приморского отряда «Тигр» вице-губернатор Приморья Ефремов погиб на СВО
    @ primorsky.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Кожемяко сообщил о трагедии в своем Telegram-канале, выразив соболезнования: «Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов».

    Губернатор в своем видеообращении назвал Ефремова «незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивым, волевым командиром, организатором». «Мы с ним в июне 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», – добавил он.

    Ефремов, опытный кадровый военный, участвовал в спецоперации на Украине с самого начала. В марте 2024 года он был назначен вице-губернатором Приморского края, отвечающим за внутреннюю политику. Командир был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья, передает ТАСС.

    Как пишут «Аргументы и факты», Ефремов и другие бойцы на момент гибели возвращались с боевого задания. Боевая машина, в которой находился Ефремов, подорвалась на мине. Своим поведением он всегда вдохновлял бойцов и подчеркивал: «Я всегда иду первым, чтобы бойцы знали – командир же не дурак, не пойдет туда, где опасно. Хотя это, конечно, не так».

    Ефремов окончил Рязанское училище ВДВ, служил в подразделении морской пехоты ТОФ, после увольнения в запас занимался бизнесом, был вице-мэром Уссурийска, заместителем председателя всероссийского ДОСААФ.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно командиру взвода Ильдару Суфиярову из Уфы. Суфияров командовал мотострелковым взводом в добровольческом мотострелковом полку «Башкортостан». В мае 2023 года он подписал контракт на службу в зоне СВО, где героически погиб в апреле прошлого года.

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    2 февраля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Американист Дудаков предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли

    Эксперт предсказал коллапс Североамериканской зоны свободной торговли
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы против Канады, Мексики и Китая, чтобы запугать торговых партнеров и затем вести переговоры с сильной позиции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп ввел пошлины на поставки товаров из Мексики, Канады и Китая.

    «Если Канаду, США и Мексику действительно ждет длительная торговая война, то последствия будут очень серьезными для всех этих стран. Они давно интегрированы в единое пространство свободной торговли, огромное количество компаний имеют свои предприятия на территории трех государств. По предварительным оценкам, США потеряют как минимум 200 млрд долларов», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, конечно, США ждет инфляционный шок на все, что импортируется из Канады, Мексики и Китая: овощи и фрукты, сельхозтовары, пиломатериалы, различные технические компоненты, например, для автопрома. Пока не совсем понятно, какой будет эффект на нефтяном рынке, потому что тарифы тут будут не 25%, а 10%, и вводятся они не сразу», – продолжил спикер.

    «Я вполне допускаю, что Трамп исполняет роль плохого полицейского, чтобы запугать торговых партнеров, и потом сесть за стол переговоров. Причем, речь идет не только об экономике, но и о других вопросах, включая миграцию и усиление совместной борьбы с наркотрафиком. Глава Белого дома усиливает позицию в преддверии этих дискуссий», – заметил собеседник.

    «Если Колумбию Трамп победил за 49 минут в тарифно-миграционной войне, то с Канадой и с Мексикой, а тем более с Китаем и Евросоюзом, придется повозиться. Пока главное и гарантированное последствие – коллапс Североамериканской зоны свободной торговли. Просто американский лидер рассчитывает, что США переживут эту войну с меньшими потерями», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на поставки из Мексики, Канады и Китая целого ряда товаров повседневного спроса от авокадо до кроссовок и автомобилей, сообщает CNN.

    «Тарифы введены из-за серьезной угрозы нелегальных иммигрантов и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан, включая фентанил. Нам нужно защищать американцев, и мой долг как президента – обеспечить безопасность всех», – сказал глава Белого дома.

    Несколько часов спустя президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что введет взаимные пошлины, а премьер Канады Джастин Трюдо объявил о «далеко идущем» ответе Вашингтону. По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут американский алкоголь, продукты, одежда, обувь, бытовая техника, мебель, такие материалы, как пиломатериалы, и «многое другое».

    Министерство торговли Китая пообещало подать жалобу во Всемирную торговую организацию и «принять соответствующие контрмеры». В Пекине заявили, что тарифы «неконструктивны» и только «подорвут» работу обеих стран по борьбе с распространением наркотиков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему предыдущая тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам.

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    2 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    Против командира ракетной бригады ВСУ завели дело за удар по интернату в Судже
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных формирований Украины полковника Ростислава Карпуши за ракетный удар по школе в Судже, где находились мирные жители, сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что полковник подозревается в совершении террористического акта согласно пункту «б» части третьей статьи 205 УК РФ, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в субботу Карпуша отдал незаконный приказ нанести ракетный удар по зданию школы-интерната в городе Судже, Курской области. В здании находились мирные жители, что привело к человеческим жертвам.

    В результате преступления, совершенного Карпушей, имеются погибшие и раненые. Следователи работают над установлением всех обстоятельств происшествия, а также над дачей уголовно-правовой оценки действиям всех причастных лиц. Ведутся меры по установлению местонахождения самого Карпуши и его сообщников.

    Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что обвинения в адрес России в ударе по интернату в Судже являются информационной провокацией Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, а Минобороны назвало этот удар военным преступлением, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал, что достоверной информации о числе пострадавших нет.

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    2 февраля 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение европейских властей не приглашать РФ на мероприятия, посвященные освобождению Освенцима.

    «А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», – уточнил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    «Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что «приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков», очень странно, «но таковы реалии сегодняшнего дня».

    Президент напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности. Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который «рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавшим своими руками евреев, виновникам в трагедии Холокоста».

    Глава государства сообщил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин.

    По его мнению, сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности.

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом. В пятницу в МИД России сообщили, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

    27 января Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    2 февраля 2025, 15:05 • Новости дня
    FT: Тарифы Трампа вызвали панику в Канаде и Мексике

    FT: Тарифы Трампа в отношении Канады и Мексики угрожают экономике Северной Америки

    FT: Тарифы Трампа вызвали панику в Канаде и Мексике
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, грозят серьезными экономическими последствиями для Северной Америки, усиливая инфляцию и создавая перебои в цепочках поставок, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов на товары из Канады и Мексики, начиная с ближайшего вторника, а также 10-процентных тарифов на энергоносители. Дополнительно введены тарифы на товары из Китая.

    Эксперты из Института международной экономики Петерсона прогнозируют замедление экономического роста и ускорение инфляции в Северной Америке в ближайшие годы. Основной удар придется на Мексику и Канаду, которые отправляют более трех четвертей своих экспортных товаров в США в рамках торгового соглашения USMCA.

    По словам Кэндис Лэйн, президента Канадской торговой палаты, тарифы значительно увеличат стоимость товаров для потребителей. Президент Канадской ассоциации производителей стали Кэтрин Кобден отметила, что ежегодная торговля сталью на сумму 20 млрд долларов между США и Канадой будет значительно нарушена.

    Руководители частного сектора в Мексике выразили обеспокоенность, опасаясь дальнейшего замедления экономики страны и возможной рецессии. Председатель Американской торговой палаты в Мексике Педро Касас Алатристе заявил, что новые тарифы откатят назад отношения, налаженные за десятилетия.

    Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о введении ответных 25-процентных тарифов на американские товары, в то время как президент Мексики Клаудиа Шейнбаум также анонсировала введение тарифов, но без подробностей. Лидеры бизнеса, политики и торговые ассоциации всех трех стран выразили недовольство новыми тарифами, предупреждая об инфляции, перебоях в поставках и потере рабочих мест.

    Ранее Bloomberg сообщило, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт из Канады и Мексики, могут нарушить нефтяной рынок Северной Америки и повысить цены на топливо для американских автомобилистов.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Трамп объяснил свое решение тем, что Канада и Мексика причастны к контрабанде наркотиков в США, а также обвинил мексиканское правительство в связях с преступными организациями.

    Напомним, Трамп подписал указ о введении 10-процентного налога на импорт канадского энергоносителя, а также общие 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10-процентные пошлины для Китая. Тарифы вступают в силу во вторник.

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    3 февраля 2025, 00:46 • Новости дня
    Маск назвал USAID преступной организацией

    После обвинений Маском USAID соцсеть X удалила аккаунт организации

    Маск назвал USAID преступной организацией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) прекратил работу, аккаунт ведомства в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) недоступен, а владелец X Илон Маск заявил, что USAID «пора умереть».

    Маск заявил в X, что «USAID – это преступная организация» и «змеиное гнездо радикально-левых марксистов, ненавидящих Америку».

    Он обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия и считает, что USAID «пора умереть». «Знали ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налогов, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» – заявил он.

    Сайт организации отключили 1 февраля без объяснения причин, передает РБК со ссылкой на CNN. Аккаунт USAID в X с почти 1 млн подписчиков тоже недоступен.

    Напомним, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов. СМИ сообщали, что USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

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