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Канье Уэста с супругой выгнали с церемонии «Грэмми»
Канье Уэста с супругой Бьянкой Цензори выгнали с церемонии «Грэмми»
Канье Уэст и его супруга были вынуждены покинуть церемонию «Грэмми» из-за отсутствия официального приглашения, несмотря на номинацию артиста на премию.
Эпатажного рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми» в Лос-Анджелесе, передает «360». По информации Entertainment Tonight, они прибыли на мероприятие, несмотря на отсутствие пригласительных.
Уэста номинировали на премию в категории «Лучшая рэп-песня». На церемонии он появился в черных брюках и футболке, а его жена надела темную шубу и прозрачное платье. На красной дорожке Цензори сняла меховую одежду, показав журналистам голое тело без нижнего белья.
Звезды задержались на церемонии недолго – их попросили уйти почти сразу после появления. Полиция проводила пару к выходу. Изначально предполагалось, что причиной отказа в присутствии послужил откровенный наряд Цензори.
Однако позже выяснилось, что ни один из них не имел официального приглашения, несмотря на то что Уэст, обладатель 24 премий «Грэмми», был номинирован и в этом году.
Газета ВЗГЛЯД писала, что бывшая участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн обвинила рэпера Канье Уэста в сексуальном насилии и удушении во время съемок клипа в Нью-Йорке в 2010 году.