Американец 2154 года рождения запросил пособие по безработице

DOGE выявил попытку получения пособия 41 тыс. долларов от «рожденного в 2154 году»

Tекст: Мария Иванова

Американский департамент государственной эффективности (DOGE) сообщил о весьма необычной ситуации с заявлениями на пособие по безработице, передает РИА «Новости». В одном из случаев на выплату в 41 тыс. долларов по безработице претендует человек, заявивший, что родился в 2154 году. Этот случай, а также ряд других, был выявлен в процессе обзора заявлений на пособие, поданных с 2020 года.

По информации DOGE, помимо этого случая, обнаружены 9,7 тыс. заявлений от лиц, «родившихся в 2040 году и позже», на общую сумму 69 млн долларов. Также были выявлены 24,5 тыс. прошений от лиц возрастом «старше 115 лет» на общую сумму 59 млн долларов. Кроме того, 28 тыс. заявлений на сумму 254 млн долларов были поданы «детьми в возрасте от одного до пяти лет».

Глава DOGE Илон Маск прокомментировал ситуацию, отметив, что самый старый из ныне живущих американцев достиг возраста 114 лет. Это позволяет предположить, что заявки от лиц старше 115 лет, скорее всего, поданы от имени умерших. Департамент был создан по решению бывшего президента США Дональда Трампа и возглавляется миллиардером Илоном Маском с целью сокращения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств.

Министр финансов США Скотт Бессент выразил обеспокоенность тем, что федеральные расходы достигли беспрецедентного уровня в мирное время, а бюджетный дефицит составляет от 6,8 до 7% от ВВП. Спикер палаты представителей Майк Джонсон также отметил, что DOGE выявил «шокирующие» расходы, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

Ранее Илон Маск саркастически оценил возрастные данные американцев, получающих социальные пособия, отметив наличие среди них долгожителей старше 120 лет.

Между тем сокращения в департаменте государственной эффективности США могут нарушить выплаты более чем 73 млн пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, что создает угрозу для стабильности социальной системы страны, отмечает CNN.

Сайт администрации социального обеспечения США регулярно сталкивается с длительными сбоями, связанными с массовыми увольнениями и внедрением недоработанного программного обеспечения, инициированными DOGE Илона Маска, пишет The Washington Post.