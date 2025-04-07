Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.3 комментария
Сайт службы соцобеспечения США столкнулся со сбоями из-за реформ Маска
WP сообщила о сбоях на сайте соцобеспечения США из-за решений администрации Маска
Сайт администрации социального обеспечения США регулярно сталкивается с длительными сбоями, связанными с массовыми увольнениями и внедрением недоработанного программного обеспечения, инициированными DOGE Илона Маска, пишет The Washington Post.
Как передает The Washington Post, сайт, обслуживающий 73 млн жителей США, стал регулярно выходить из строя после увольнения порядка 7 тыс. сотрудников. Массовые сокращения затронули половину штата технического отдела, ответственного за цифровые системы.
Ситуацию усугубило внедрение нового программного обеспечения для отслеживания мошенничества, которое не прошло должного тестирования. Из-за этого, даже после восстановления доступа, пользователи часто сталкиваются с проблемами входа в личные кабинеты и ошибками в статусе граждан.
Система иногда ошибочно уведомляла получателей пособий о прекращении выплат, что вызвало панику и перегрузки сайта. После 14 апреля ситуация может ухудшиться из-за введения новых правил подтверждения личности, отмечает ТАСС.
Увольнения сократили возможности подачи заявлений по телефону, граждан призвали использовать сайт. Маск, начавший реформы после инаугурации Трампа, стремится сократить государственные расходы США на 2 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сокращения в департаменте государственной эффективности США могут нарушить выплаты более чем 73 млн пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями.
Между тем в Соединенных Штатах начались акции протеста против политики администрации Дональда Трампа и действий Илона Маска.
Однак стало известнро что Департамент государственной эффективности в США продолжит свою деятельность, несмотря на вероятный уход Маска.