CNN: Сокращения DOGE могут оставить пенсионеров США без выплат

CNN: Сокращения в DOGE могут остановить выплаты более 73 млн пенсионеров в США

Tекст: Мария Иванова

Как передает CNN, департамент государственной эффективности (DOGE) США инициировал сокращения в администрации социального обеспечения (SSA), что может привести к остановке выплат миллионам американских пенсионеров.

Экс-глава SSA Мартин О'Мэлли заявил, что сокращение опытных работников, управлявших сложной сетью компьютерных систем, может нарушить выплаты более 73 миллионам пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, передает РИА «Новости».

О'Мэлли, ранее занимавший пост губернатора штата Мэриленд, выразил обеспокоенность, что сбой в компьютерных системах SSA может произойти в течение трех месяцев. Это подчеркнуло уязвимость текущей структуры системы социальной защиты.

В конце февраля агентство Associated Press сообщило о подготовке SSA к увольнению тысяч сотрудников, под сокращение может попасть до половины персонала. Сокращения направлены на оптимизацию расходов, однако это может негативно отразиться на выплатах пенсионерам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск саркастически оценил возрастные данные американцев, получающих социальные пособия, отметив наличие среди них долгожителей старше 120 лет. Президент США также заявил, что в системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы более 140 лет, включая одного 360-летнего.

Также сообщалось, что исполняющая обязанности комиссара Социального обеспечения США Мишель Кинг ушла в отставку после конфликта с командой Илона Маска, пытавшейся получить доступ к конфиденциальным данным.