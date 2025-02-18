The Washington Post: Глава соцслужбы США покинула пост после конфликта с DOGE Маска

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Washington Post, Мишель Кинг, назначенная исполняющей обязанности комиссара соцобеспечения в прошлом месяце, покинула свой пост в воскресенье. Причиной стали разногласия с DOGE, командой Илона Маска, стремящейся получить доступ к конфиденциальным правительственным данным.

Президент США назначил Леланда Дудека, руководителя отдела борьбы с мошенничеством, исполняющим обязанности комиссара. Ожидается, что в ближайшее время Сенат рассмотрит кандидатуру Франка Бизиньяно на постоянную должность комиссара. Дудек ранее высказывался в поддержку усилий DOGE по выявлению мошенничества в федеральных агентствах.

В Белом доме заявили, что Маск и его команда работают над выявлением мошенничества в программе соцобеспечения, а данные о пенсионных выплатах будут защищены. Однако, согласно информации, предоставленной источниками, DOGE уже пытался получить доступ к конфиденциальным данным в Минфине и Минтруде, что вызвало споры среди высокопоставленных чиновников.

Белый дом также отметил, что сотрудники Маска проходят тщательную проверку перед назначением на должности. Однако некоторые эксперты выражают обеспокоенность, что разногласия между администрацией и карьерными сотрудниками могут повлиять на выплаты пенсионерам, получающим пенсии через Социальную службу США.

Напомним, накануне Маск пошутил о вампирах из-за данных о возрасте получателей пособий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее газета The Washington Post отклонила предложение о размещении рекламы, призывающей уволить Илона Маска с поста руководителя ведомства по повышению эффективности правительства США, даже при предложении в 115 тыс. долларов.

Илон Маск заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов.

Ведомство Маскаобнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.



