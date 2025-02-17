WP отказалась публиковать на первой полосе рекламу с призывом уволить Маска

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Hill, глава НПО Common Cause Вирджиния Кейз Соломон сообщила, что с газетой было подписано соглашение на 115 тыс. долларов для публикации рекламы, но в пятницу получила отказ, передает ТАСС.

«Мы представили иллюстрацию во вторник на прошлой неделе. Я предполагаю, что она прошла через юридический отдел или другую проверку. Они сказали – «вы можете размещать что-то внутри газеты, но не на титульной странице». Мы сказали «спасибо, но нет <…>», – уточнила она.

На первой странице планировалось разместить изображение Маска и Белого дома с вопросом, кто управляет страной: Трамп или Маск. На последней странице должна была быть фотография Маска с призывом к сенаторам уволить его. Соломон возмущена, что газета позволяет публикации только тех материалов, которые не вызывают недовольства президента США или владельца газеты Джеффа Безоса.

Ранее сообщалось, что команда Маска решила получить доступ к бухгалтерским данным Минфина США.

Напомним, президент США назначил Маска на пост главы департамента эффективности государственного управления, целью которого является сокращение бюджетных расходов и реструктуризация федеральных агентств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил, что программы USAID не заслуживают финансирования со стороны налогоплательщиков и должны быть закрыты. На Всемирном правительственном саммите в Дубае Илон Маск также заявил о планах упразднить ряд федеральных ведомств США для сокращения бюджетных расходов. Ведомство Илона Маска обнаружило миллиардные траты правительства США, которые не были одобрены Конгрессом, сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.