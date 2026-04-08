Глава МИД Норвегии приветствовал прекращение огня между Ираном и США

МИД Норвегии Эйде назвал шансом для дипломатии перемирие между Ираном и США

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде приветствовал временное прекращение огня между Ираном и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».

В своем заявлении в соцсети Эйде отметил, что этот шаг дает шанс дипломатии в условиях высокой международной напряженности.

Глава МИД подчеркнул важность дипломатических усилий в момент, когда мир, по его словам, находится на грани опасной эскалации. Эйде отдельно отметил вклад Пакистана, который вместе с Турцией и Египтом работает над налаживанием диалога между сторонами.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана.