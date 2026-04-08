Глава МИД Норвегии приветствовал прекращение огня между Ираном и США

МИД Норвегии Эйде назвал шансом для дипломатии перемирие между Ираном и США
Временная приостановка боевых действий между Ираном и США открывает возможность для дипломатических переговоров на фоне угрозы дальнейшей эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде приветствовал временное прекращение огня между Ираном и Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
В своем заявлении в соцсети Эйде отметил, что этот шаг дает шанс дипломатии в условиях высокой международной напряженности.
Глава МИД подчеркнул важность дипломатических усилий в момент, когда мир, по его словам, находится на грани опасной эскалации. Эйде отдельно отметил вклад Пакистана, который вместе с Турцией и Египтом работает над налаживанием диалога между сторонами.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.
Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.
Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана.