Кравцов объявил о планах создать российский ИИ для школ
В Министерстве просвещения обсуждают запуск российской системы искусственного интеллекта, призванной поддерживать школьников и учителей в учебном процессе, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на его прямой линии в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».
По его словам, министерство просвещения России рассматривает возможность создания собственной системы искусственного интеллекта для применения в школах, передает ТАСС.
По словам Кравцова, сейчас к вопросу создания такой системы подходят «очень аккуратно». Он отметил, что отечественный искусственный интеллект призван помогать не только учителям, но и школьникам в образовательном процессе.
