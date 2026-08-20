Население Эстонии сократилось на 13,2% за 35 лет независимости

Население Эстонии за 35 лет независимости сократилось на 13,2%

Tекст: Мария Иванова

Население Эстонии за 35 лет сократилось на 13,2% и составило 1,36 млн человек, передает РИА «Новости». Рождаемость по сравнению с 1991 годом упала на 52,4%, следует из данных эстонского департамента статистики.

«По сравнению с 1991 годом население Эстонии сократилось на 207 тысяч, или на 13,2%. Если в год обретения независимости в Эстонии проживали 1 млн 567 тыс. 749 человек, то по состоянию на 1 января этого года в Эстонии проживает 1 млн 360 тыс. 745 человек», – говорится в сообщении ведомства.

В 2025 году в стране родилось на 10 тыс. 173 ребенка меньше, чем в 1991 году. При этом средняя продолжительность жизни эстонцев выросла на 10,2 года – до 79,8 лет. Средний возраст впервые ставших матерями женщин увеличился с 22,6 до 29,4 лет.

Количество заключенных браков снизилось на 41,7% – с 10 тыс. 292 в 1991 году до 5 тыс. 998 в 2025 году. Если в 1991 году число смертей почти равнялось числу рождений, то в 2025 году умерших оказалось почти на 6,5 тыс. больше, чем родившихся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Эстонии родилось всего 9092 ребенка.

Из-за спада экономики жители эстонских городов массово уезжают в другие страны.

На фоне кризиса в республике активно закрываются частные предприятия.