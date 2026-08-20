Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Израиль опроверг слухи о вводе международных войск в Газу
Власти Израиля опровергли одобрение ввода иностранных миротворцев в сектор Газа
Официальный Тель-Авив отрицает согласие на размещение иностранных военных в анклаве, жестко увязывая любое восстановление региона с полным разоружением ХАМАС.
Израильское правительство назвало недостоверными сведения о согласии на присутствие иностранных подразделений на палестинских территориях, передает ТАСС.
«Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобрило ввод международных сил в сектор Газа», – заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В ведомстве главы кабинета министров также подчеркнули, что процесс восстановления разрушенной инфраструктуры анклава не начнется до тех пор, пока боевики ХАМАС полностью не сложат оружие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман анонсировал сохранение позиций ЦАХАЛ в секторе Газа.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг предложенный «Советом мира» план урегулирования конфликта.
Политик признал наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом из-за условий восстановления анклава.