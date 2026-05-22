Путин снова сделал бойцов «солью земли русской»

Tекст: Андрей Резчиков

В пятницу в Кремле прошла встреча Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев». Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при теракте в Старобельске, где украинские войска атаковали студенческое общежитие. Путин обвинил Киев в намеренном ударе и поручил Минобороны представить предложения по ответу на преступление неонацистского режима.

Президент подчеркнул: те, кто прошел через боевые испытания и потерю товарищей, должны стать костяком будущих российских управленцев. «Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, все мы, граждане России, такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют «соль земли русской». Потому что вы доказали и не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется», – сказал Путин.

Он напомнил, что Россия всегда опиралась на людей, способных брать ответственность. По его словам, трое слушателей программы уже возглавили субъекты Федерации, еще 11 человек работают в администрации президента и крупных компаниях. «Мы и дальше будем делать все, чтобы такие люди брали на себя все больше ответственности, – заявил Путин. – Обязательно будем вас поддерживать».

Первым выступил майор Игорь Юргин – бывший командир штурмового отряда, а ныне глава департамента Минпросвещения. Он признался, что для участников СВО открылся «новый фронт – воспитательный, идеологический, борьба за сердца и умы наших детей». Благодаря программе «Время героев» они изучили практики регионов и федеральных структур, а главный вывод сформулировали так: личный пример учит молодое поколение отстаивать свое право и Отечество.

Юргин сообщил о рождении сына Ярополка (президент поздравил его под аплодисменты), а говоря о новой элите страны, назвал ее ключевое качество – способность идти до конца в бою и труде на доверенном участке. «Дороги и заводы построить можно, но упускать будущее поколение нельзя», – резюмировал он.

Путин согласился: борьба за умы детей – это действительно новый фронт. Он обратил внимание на информационное пространство, «забитое всяким хламом» – для молодежи это опасно, а фильтровать такой поток сложно. Но личный пример боевого офицера со Звездой Героя дает, по словам президента, право сказать любому молодому человеку: «Посиди теперь, послушай, что я скажу».

Однако, подчеркнул глава государства, одного примера мало – нужно постоянно учиться самому, потому что новые поколения кардинально отличаются от предыдущих. «Воспитывать детей без наращивания багажа знаний невозможно, но можно, если заниматься этим на системной основе», – заявил он, пожелав Юргину удачи.

Затем выступил гвардии капитан Владислав Головин – начальник штаба «Юнармии». Он отметил, что программа после ранения дала ему мощный импульс. Образовательные модули, стажировка в администрации президента и поддержка наставников помогли определиться с дальнейшей деятельностью по защите интересов государства.

«Дальнейшее обучение, погружение в профессиональную деятельность позволили мне углубить знания в области управления аппаратом всероссийской организации, проектной деятельности, выстраивания взаимодействия между органами власти, общественными объединениями, партнерами», – указал он.

Головин также напомнил, что 28 мая движение «Юнармия» отметит 10-летие, а его участники и руководители, ставшие участниками СВО, удостоены шести званий Героя России. Кроме того, 13 выпускников программы приняли решение баллотироваться в Госдуму. Он выразил уверенность, что их принципиальный подход принесет пользу государству и обществу. Отвечая Головину,

Путин попросил участников не превращаться в аппаратчиков.

«Бюрократизм, формализм – это главный враг воспитателя и главное препятствие в воспитательной работе, – заявил президент. – Все нужно делать с сердцем, с душой и на личном примере. Нужно постоянно работать над собой, быть убедительным – по-другому результата не достичь».

Далее глава государства отдельно отметил важность законодательной власти. Он напомнил, что институт парламентаризма чрезвычайно важен, ведь депутаты вместе с правительством готовят акты, регулирующие экономику, социальную сферу, оборону и безопасность.

Путин пообещал поддерживать таких кандидатов в ходе предвыборной кампании, но предупредил: только боевого настроя и готовности идти до конца недостаточно – нужны знания и постоянная работа над собой, чтобы отвечать ожиданиям избирателей. «В конечном счете выбор за теми людьми, интересы которых вы будете представлять в парламенте», – заключил президент, пожелав участникам удачи.

Цифры и назначения: как работает кадровая программа

Напомним, программу «Время героев» реализует Высшая школа госуправления РАНХиГС и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Инициатором запуска проекта в 2024 году выступил лично глава государства.

Цель инициативы – подготовка управленцев для госорганов и госкомпаний из числа участников СВО. В мае 2024 года к обучению приступили 83 человека (79 мужчин и четыре женщины). Все они отмечены высокими наградами: 21 – Герой России, 62 кавалера ордена Мужества, 34 награждены медалью «За отвагу». Критерии отбора – мужество и героизм, проявленные в зоне СВО, а также актуальный управленческий опыт и потенциал.

На 15 мая 2026 года 67 участников первого потока уже получили новые назначения. Среди них – полпред президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов. Андраник Гаспарян стал главным советником Управления президента по общественным проектам и руководителем центра «Воин».

Евгений Чинцов избран председателем гордумы Нижнего Новгорода. Владимир Сайбель занял пост замначальника департамента в РЖД, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области. Еще ряд выпускников готовятся к переходу на новые места. Как отмечают эксперты,

беспрецедентный характер встречи и кадровых решений президента имеет глубокий исторический контекст.

Ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана и Чечни в России не было такого системного и уважительного отношения к ветеранам боевых действий, чтобы они массово занимали руководящие должности – от муниципального до федерального уровня.

По решению главы государства запущены не только федеральная программа «Время героев», но и региональные аналоги, например в Хабаровском крае. Это, подчеркивают политологи, принципиально важно: такой подход позволяет охватить поддержкой всех ветеранов СВО, дать каждому из них возможность реализовать себя в мирной жизни и работать на самых разных уровнях власти.

«Главный учитель – работа с людьми»

«Выпускники программы будут учиться всю жизнь, но уже сейчас обладают большим набором знаний и опыта, полученных от наставников и лекторов. Это делает их компетентными специалистами в ряде вопросов. Однако главный их учитель – работа с людьми», – считает политолог Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

Сам формат таких встреч, как полагает Асафов, демонстрирует стремление главы государства сформировать сильную управленческую команду, которой в будущем можно передать ответственность за страну. Причем уже сегодня герои России и президент действуют как одна команда. Выпускники программы успешно трудятся в различных структурах и занимают самые разные должности на разных уровнях власти, подчеркивает политолог.

Оценивая президентский подход к формированию кадрового резерва, Асафов называет его эффективным. «Это важный шаг в жизни ребят, которые стали примером для многих других участников и ветеранов СВО. Как говорилось сегодня на встрече, участники программы будут создавать будущее.

Это авангард, который своим делом и примером укажет путь остальной элите страны»,

– сказал он. Особое внимание, отмечает эксперт, президент уделил предостережению от превращения в «аппаратчиков». По мнению Асафова, «Время героев» нацелено на формирование управленца нового типа, для которого бюрократический формализм органически неприемлем. Кроме того, Путин общался с участниками не по форме, а как с родными, близкими людьми. И при этом мыслями все они – с бойцами на фронте. Поэтому троекратное ура в конце встречи стало символом единства президента, ветеранов и героев на передовой.

Президент неоднократно использовал на встрече метафору «горнило испытаний» применительно к боевому опыту участников. Как пояснил Асафов, именно опыт защиты Родины сформировал часть их характера, «наделил стойкостью к любым испытаниям, готовностью к подвигу и способностью поступиться личными интересами при выполнении любой задачи». Неслучайно, добавляет он, на встрече Головин сказал: «Мы, как солдаты своей страны, готовы поддержать все ваши решения, потому как знаем, что интересы России и ее граждан для вас стоят главным приоритетом».

«Именно это отличает их от людей, прошедших иной жизненный путь.

Я уверен: они будут эффективны на тех направлениях, куда их пошлет страна», – заявляет эксперт. Отдельно политолог остановился на поддержке президентом намерения 13 участников первого потока участвовать в выборах в Госдуму.

По мнению Асафова, их работа в парламенте поможет решать важные для граждан вопросы – многие из участников программы уже получили большой опыт работы с людьми и решения конкретных проблем на местах. «Еще не факт, что все они будут баллотироваться, но важный шаг в этом направлении сделан. Недавно президент говорил: на этих выборах победят патриоты и люди дела. Выпускники «Времени героев», конечно, подходят под оба этих определения», – добавляет собеседник.

У военных людей, прошедших горнило военной службы, адаптивность к новым условиям значительно выше, чем у других, рассуждает Асафов. Поэтому они способны быстро освоиться с парламентской работой и стать эффективными законодателями. «Они готовы к любым вызовам. Работа в органах законодательной власти не является для них чем-то невообразимо сложным. Мы знаем много участников СВО, которые уже избрались депутатами на выборах разного уровня», – резюмирует Асафов.

Традиция от ВОВ до наших дней

В свою очередь политолог Владимир Шаповалов обратил внимание на требование президента к участникам программы постоянно пополнять базу знаний – это, по его словам, уже заложено в архитектуру проекта. «С ними не прощается программа. Мир управления крайне динамичен, возникают новые вызовы и технологии, и никакой объем знаний, никакое качество знаний не является абсолютным», – пояснил эксперт. Для офицерского корпуса и госслужащих такое требование, заметил Шаповалов, уже стало стандартом, однако программа «Время героев» поднимает его на новый системный уровень.

Одним из самых эмоциональных моментов встречи эксперт назвал слова о том, что воспитание детей стало «новым фронтом». Шаповалов напомнил: традиция прихода людей с боевым опытом в педагогику имеет глубокие корни. «Многие великие педагоги прошлого имели боевой опыт. Тот же Сухомлинский – боевой офицер. После Великой Отечественной войны большое число ветеранов пришли в школы», – заметил он.

Важно и то, что президент видит в героях СВО огромный наставнический потенциал:

они своим примером скажут молодежи больше, чем любая пропаганда. «Школе в широком смысле нужны настоящие мужчины – те, кто обладает качествами защитников Отечества и кто может сформировать мужские качества у наших детей», – подчеркнул собеседник. Именно поэтому, по его мнению, тот факт, что выпускники программы заняли значимые должности в Министерстве просвещения, – закономерное и позитивное усиление.

Более того, как считает Шаповалов, программа «Время героев» уже создает новую идеологическую вертикаль в молодежной политике: более десятка выпускников заняли руководящие посты в воспитательных структурах. По мнению эксперта, эти люди смогут стать лучшими воспитателями, потому что готовы на своем примере показать: патриотизм – это не созерцательное чувство. «У нас распространено мнение, что любить Родину и что-то делать для Родины – не одно и то же. Мол, можно созерцательно ее любить. Нет, нельзя. Для Родины нужно что-то делать: и защищать, и созидать», – акцентировал Шаповалов.