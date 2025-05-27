Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
Эксперты рассказали об итогах первого года программы «Время героев»
Программа «Время героев» стартовала 27 мая 2024 года на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первый год обучения на программе для героев СВО завершился изучением двух тематических блоков и региональными стажировками.
В первый поток было зачислено 83 участника, для которых за два года предусмотрено четыре образовательных блока, направленных на развитие компетенций для работы в органах власти и государственных компаниях.
В первый модуль вошло изучение вопросов государственной политики и системы управления, а на открытии программы перед участниками выступил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что кадровый потенциал особенно важен для страны, и выразил уверенность, что именно на таких людей и следует опираться.
Ректор президентской академии Алексей Комиссаров назвал программу новой карьерной траекторией, позволяющей участникам СВО переходить к руководящей работе. Комиссаров отметил, что более 40 участников уже получили высокие назначения, а среди них – обладатели 281 государственной награды.
Образовательный процесс сочетает теорию и практику, а участники проходят стажировки в федеральных и региональных органах власти.
Среди спикеров обучающих модулей – представители администрации президента, члены правительства, главы федеральных ведомств и регионов. Участники первого потока уже освоили образовательные блоки по экономике, финансам, инвестициям, коммуникациям и начали изучение регионального и муниципального управления.
Во время стажировок они знакомились с работой органов власти на местах, в том числе в Сахалинской и Нижегородской областях, а также участвовали в экспедиции на Северный полюс.
Отмечается, что 43 человека из числа слушателей первого потока получили новые назначения в органах исполнительной власти, государственных компаниях и общественных организациях. В числе назначенных – герои России, награжденные орденами Мужества, среди которых Игорь Юргин, Владимир Анисимов, Денис Погодин, Олег Лымар и Юрий Абаев.
Юрий Абаев отметил, что знания и практические навыки, полученные на программе, стали основой для дальнейшей работы, а командный дух позволил участникам сплотиться и подготовиться к выполнению новых государственных задач.