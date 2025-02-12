«Русский дом» в Баку начал вывозить имущество из помещения в центре города

Tекст: Мария Иванова

Российский информационно-культурный центр, известный как «Русский дом», освобождает помещение в Баку. Представитель «Русского дома» рассказал, что вывеску со здания уже сняли, а картины, плакаты и сувениры убрали. Однако некоторые предметы пока остаются на местах, сообщает ТАСС.

Во вторник «Русский дом» заявил, что прекращает свою деятельность по требованию МИД Азербайджана. Это произошло после того, как 3 февраля Баку направил российской стороне ноту о необходимости регистрации «Русского дома» в качестве юридического лица.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение этой ноты и сообщил, что «Русский дом» должен освободить помещение в течение полутора месяцев, так как арендодатель планирует продать объект.

Ранее МИД заявил о проведении целенаправленной кампании в соцсетях, направленной на подрыв российско-азербайджанских отношений через распространение фейков о «Русском доме» в Баку, включая ложные призывы на митинг в его защиту.

Накануне в столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома».