За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
«Русский дом» в Баку начал вывозить имущество из помещения в центре города
Российский информационно-культурный центр в Баку освобождает помещение в центре города после требований МИД Азербайджана.
Российский информационно-культурный центр, известный как «Русский дом», освобождает помещение в Баку. Представитель «Русского дома» рассказал, что вывеску со здания уже сняли, а картины, плакаты и сувениры убрали. Однако некоторые предметы пока остаются на местах, сообщает ТАСС.
Во вторник «Русский дом» заявил, что прекращает свою деятельность по требованию МИД Азербайджана. Это произошло после того, как 3 февраля Баку направил российской стороне ноту о необходимости регистрации «Русского дома» в качестве юридического лица.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение этой ноты и сообщил, что «Русский дом» должен освободить помещение в течение полутора месяцев, так как арендодатель планирует продать объект.
Ранее МИД заявил о проведении целенаправленной кампании в соцсетях, направленной на подрыв российско-азербайджанских отношений через распространение фейков о «Русском доме» в Баку, включая ложные призывы на митинг в его защиту.
Накануне в столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома».