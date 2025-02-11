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МИД заявил о фейковых призывах на митинг в защиту «Русского дома» в Баку
МИД РФ заявил о целенаправленной кампании в соцсетях, направленной на подрыв российско-азербайджанских отношений через распространение фейков о «Русском доме» в Баку. Среди них – ложные призывы на митинг в защиту «Русского дома».
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Telegram-канале обратило внимание на кампанию дезинформации в социальных сетях, нацеленную на подрыв российско-азербайджанских отношений. В частности, это касается фейковых публикаций о «Русском доме» в Баку, в которых содержатся ложные призывы к участию в митинге в поддержку этого учреждения.
В официальном заявлении МИД отмечается, что фальшивые публикации стилизованы под официальное сообщение, с использованием символики «Русского дома» и настоящих контактных данных для обратной связи. Министерство подчеркнуло, что это является фейком, рассчитанным на эмоциональную реакцию и слепленным по известным методичкам.
«Почерк знакомый и задача понятна – выставить российское федеральное агентство в неприглядном свете перед азербайджанской общественностью. Абсурд ситуации усугубляется обещанием денежного вознаграждения (специально в рублях, чтобы не было сомнений) участникам акции, использованием российских флагов, плакатов и даже национального костюма», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД считают, что такие действия направлены на разжигание межнациональной розни и подрыв сотрудничества между Россией и Азербайджаном, в том числе в гуманитарной и культурной сферах. Представители МИД РФ призвали граждан игнорировать подобные провокации и не поддаваться на очевидные фейки.
Ранее в столице Азербайджана начался процесс демонтажа надписей на здании «Русского дома», где располагается Российский информационно-культурный центр. Кремль счел недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, о чем заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сообщалось, что Азербайджан решил закрыть «Русский дом» из-за якобы предположительных нарушений местного законодательства. Во вторник «Русский дом» в Баку объявил о приостановке своей деятельности.