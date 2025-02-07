Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Кремль назвал недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку
Песков допустил обсуждение ситуации вокруг закрытия «Русского дома» в Баку между Путиным и Алиевым
Кремль считает недоразумением закрытие «Русского дома» в Баку, назвав это недоразумением, и рассчитывает обсудить ситуацию на встречах на высшем уровне между президентами России и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль назвал закрытие «Русского дома» в Баку недоразумением и выразил надежду на его урегулирование, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что вопрос закрытия культурного центра может быть предметом обсуждения между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на предстоящих встречах на высшем уровне. По его словам, Кремль намерен поднимать эту тему в диалоге с азербайджанскими коллегами.
Ранее Азербайджан решил закрыть «Русский дом» в Баку, который серьезно нарушил местное законодательство.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но вопрос не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.