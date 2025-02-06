Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Россия получила ноту от Баку с требованием регистрации Русского дома
Примаков подтвердил получение ноты от Баку с требованием регистрации Русского дома
Россотрудничество получило ноту от Азербайджана с требованием регистрации Русского дома в Баку, что подтвердил Евгений Примаков, подчеркнув, что Москва давно была готова к этому шагу.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение от Азербайджана ноты с требованием зарегистрировать Русский дом в Баку, пишет ТАСС.
Он заявил, что Россия всегда была готова к регистрации, но предыдущие обращения оставались без ответа. Примаков отметил, что вопрос регистрации РИКЦ как юридического лица в Азербайджане никогда не решался из-за отсутствия нормативной базы в местном законодательстве.
В эфире телеканала «Россия-24» Примаков подчеркнул, что Россия неоднократно обращалась к МИД Азербайджана с просьбой о помощи в регистрации. «Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа. То есть это история, решение которой всегда было на азербайджанской стороне», – заявил он.
Примаков также напомнил о предыдущей ситуации в 2017 году, когда Азербайджан потребовал зарегистрировать РИКЦ. Однако он указал, что российский информационно-культурный центр не может быть зарегистрирован как местное юридическое лицо, так как законодательство Азербайджана не предусматривает такие формы регистрации. Он добавил, что в 1998 году было признано, что нормативной базы для регистрации таких организаций нет, и стороны договорились продолжать работу над этим вопросом.