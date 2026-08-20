Житель Пензы украл 20 млн рублей под видом продажи конфискованных машин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина с 2024 года предлагал знакомым приобрести конфискованный транспорт по заниженной стоимости. Он брал предоплату и обещал доставить покупку в течение полутора месяцев, после чего исчезал, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Каменском районе во время поездки на арендованной машине.

«К настоящему времени установлены 15 потерпевших из Пензенской области, от которых злоумышленник незаконно получил более 20 млн рублей», – добавили в полиции.

Задержанный признался, что спустил все похищенные сбережения в игорной зоне в Краснодарском крае. На оперативном видео фигурант уголовных дел о мошенничестве рассказал, что пытался отыграться для возврата долгов, однако потерпел неудачу.

В июне полиция Петербурга задержала лжесиловиков после хищения 30 млн рублей у местной жительницы.

На Камчатке правоохранители поймали курьера телефонных мошенников.

В 2025 году в Подмосковье стражи порядка арестовали подозреваемых в обмане на 65 млн рублей под предлогом закупки автомобилей из Китая.