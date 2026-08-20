Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Житель Пензы украл 20 млн рублей под видом продажи конфискованных машин
Аферист из Пензенской области выманил у доверчивых граждан более 20 млн рублей, он обещал своим жертвам приобрести конфискованный транспорт по заниженной стоимости, сообщили в региональном управлении МВД.
Мужчина с 2024 года предлагал знакомым приобрести конфискованный транспорт по заниженной стоимости. Он брал предоплату и обещал доставить покупку в течение полутора месяцев, после чего исчезал, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Каменском районе во время поездки на арендованной машине.
«К настоящему времени установлены 15 потерпевших из Пензенской области, от которых злоумышленник незаконно получил более 20 млн рублей», – добавили в полиции.
Задержанный признался, что спустил все похищенные сбережения в игорной зоне в Краснодарском крае. На оперативном видео фигурант уголовных дел о мошенничестве рассказал, что пытался отыграться для возврата долгов, однако потерпел неудачу.
В июне полиция Петербурга задержала лжесиловиков после хищения 30 млн рублей у местной жительницы.
На Камчатке правоохранители поймали курьера телефонных мошенников.
В 2025 году в Подмосковье стражи порядка арестовали подозреваемых в обмане на 65 млн рублей под предлогом закупки автомобилей из Китая.