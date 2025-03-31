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В Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве с машинами из Китая
В Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве на 65 млн рублей с машинами из Китая
Полицейские Московской области в Электростали задержали подозреваемых в мошенничестве на 65 млн рублей, местная жительница попросила знакомого помочь закупить ей 16 машин в Китае, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Жительница Электростали обратилась к знакомому с просьбой помочь приобрести 16 автомобилей в КНР, получив предоплату, мужчина и его товарищи перестали выходить на связь, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Женщина обратилась в полицию. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». В Ногинске и Электростали задержали трех подозреваемых.
В ходе обысков у них были изъяты смартфоны, банковские карты, ключи от различных иномарок и два автомобиля. Сейчас проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств.
Всех их заключили под стражу.
В начале марта башкирские полицейские задержали жительницу Уфы, обвиняемую в многомиллионном мошенничестве. По версии следствия, подозреваемая использовала криминальные схемы для хищения сбережений граждан, всего ей удалось похитить 300 млн рублей.