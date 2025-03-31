В Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве с машинами из Китая

В Подмосковье задержали подозреваемых в мошенничестве на 65 млн рублей с машинами из Китая

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница Электростали обратилась к знакомому с просьбой помочь приобрести 16 автомобилей в КНР, получив предоплату, мужчина и его товарищи перестали выходить на связь, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Женщина обратилась в полицию. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество». В Ногинске и Электростали задержали трех подозреваемых.

В ходе обысков у них были изъяты смартфоны, банковские карты, ключи от различных иномарок и два автомобиля. Сейчас проводится проверка законности приобретения этих транспортных средств.

Всех их заключили под стражу.

В начале марта башкирские полицейские задержали жительницу Уфы, обвиняемую в многомиллионном мошенничестве. По версии следствия, подозреваемая использовала криминальные схемы для хищения сбережений граждан, всего ей удалось похитить 300 млн рублей.