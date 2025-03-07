В Башкортостане задержали подозреваемую в мошенничестве на 300 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Жительница Уфы задержали по подозрению в совершении мошеннических действий на сумму свыше 300 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель на протяжении нескольких лет убеждала граждан вкладывать деньги в строительные и другие проекты, обещая высокую доходность.

Женщина предлагала потерпевшим взять кредиты, после чего небольшую часть средств возвращала, а оставшуюся сумму присваивала себе, заверяя, что сама выплатит заем. Для убеждения своих жертв в добросовестности она даже оформляла нотариальные обязательства о намерении погашать кредиты. Однако свои обещания не выполняла.

Чтобы избежать ответственности, в феврале 2024 года мошенница изменила фамилию и отчество. Несмотря на это, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Уфе смогли задержать подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело, проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, печати организаций и другие доказательства. Ведутся мероприятия по установлению всех соучастников преступления.

Ранее в центре Москвы полицейские задержали генерального директора агентства недвижимости, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей.