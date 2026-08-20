ФСБ задержала готовившего атаку на омский нефтезавод шпиона

ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных о местном нефтезаводе

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого в государственной измене мужчину, передает РИА «Новости».

Злоумышленник собирал сведения для последующего нанесения ударов.

«По имеющейся информации, задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию в отношении объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в целях организации теракта с применением беспилотников», – говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире фигуранта оперативники нашли средства связи и доказательства его шпионской деятельности. Возбуждено уголовное дело, за подобное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В сентябре прошлого года против этого человека уже заводили дело. Тогда его обвиняли в публичных призывах к терроризму на объектах критической инфраструктуры города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года силовики задержали другого жителя Омска за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность шпиона украинской разведки на объектах топливно-энергетического комплекса в Рязанской области.