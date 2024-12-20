Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Депутаты Рады массово пропустили заседание после удара по пункту управления СБУ
Депутаты Верховной рады Украины почти в полном составе пропустили заседание после ударов ВС России по пункту управления СБУ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).
По словам Гончаренко, на заседание явилось всего 10% депутатов, передает «Российская газета».
«Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», – с иронией написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
В пятницу очевидцы сообщили, что в Киеве произошли четыре мощных взрыва в центре города, в районе железнодорожного вокзала. По информации Минобороны России, был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области.
Напомним, предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.