Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.