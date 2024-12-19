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    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    13 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    13 комментариев
    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня

    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов страны

    Путин: В Словакии задержали украинских диверсантов с картами энергетических объектов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы сообщили ему о задержании группы украинских диверсантов в Словакии, у которых обнаружили карты расположения словацких критически важных энергетических объектов.

    В картах содержалось расположение газовых объектов. Путин пообещал, что попросит российские спецслужбы по сохранившимся линиям узнать у коллег из Европы о происходящем.

    «И, конечно, мне только буквально вчера-позавчера об этом доложили. Я попрошу – по партнерским каналам связи сохраняются – чтобы запросили своих коллег наши спецслужбы, что же это все-таки такое. Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли – ред.)»,– сказал Путин.

    «Повторяю еще раз: кормятся с руки, клюют с руки и уже перешили к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», – сказал Путин.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

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    18 декабря 2024, 21:34 • Новости дня
    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений

    СК предъявил обвинение капитанам танкеров «Волгонефть» после крушения в Черном море

    Капитанам танкеров «Волгонефть» предъявили обвинение после крушений
    @ Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море, предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения, сообщили в Следственном комитете России.

    В ведомстве сообщили, что двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа», передает ТАСС.

    Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте капитанов. Обломки танкеров будут подняты для проведения экспертиз.

    Напомним, в Керченском проливе произошла частичная утечка нефтепродуктов с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за их крушения. Режим чрезвычайной ситуации введен в п. Веселовка и ст. Благовещенская на Кубани после разлива нефтепродуктов.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    Путин подтвердил готовность России к переговорам и компромиссам по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам с Украиной, подчеркнув, что украинская сторона ранее отказалась от договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

    Путин во время прямой линии ответил на вопрос о готовности России идти на компромиссы по поводу Киева. «Политика и есть искусство компромиссов. Мы всегда говорили, что готовы и к переговорам, и к компромиссам», – сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что противная сторона отказалась от переговоров, несмотря на достигнутые договоренности в Стамбуле в конце 2022 года. По его словам, украинская сторона парафировала документ, но затем изменила позицию.

    Он также добавил, что на решение Киева повлиял тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, который заявил о необходимости продолжать военные действия. Путин отметил, что Россия всегда готова к переговорам и компромиссам, но для этого нужно, чтобы и другая сторона была готова к диалогу.

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    19 декабря 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    Путин заявил о готовности вести переговоры по Украине без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выразил готовность начать переговоры по ситуации на Украине, подчеркнув, что они могут проходить без предварительных условий, однако на основе стамбульских договоренностей и текущих реалий.

    Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, однако основой диалога должны стать стамбульские договоренности и текущие реалии, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вся украинская власть не имеет легитимности, так как многие органы формируются президентом, который утратил свою легитимность.

    «Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз: в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти – это представительный орган власти – совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов условиях военного положения. Государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет легитимность», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что в его июньском выступлении с предложениями по Украине «все сказано», поэтому нет смысла повторяться.

    «Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года и исходя из реалий, которые складываются сегодня», – резюмировал российский лидер.


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    19 декабря 2024, 03:10 • Новости дня
    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек

    Губернатор Мурманской области сообщил об увеличении числа погибших в аварии поездов до двух человек

    Число жертв столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    После столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском число жертв возросло до двух человек, после того как один из пассажиров скончался в больнице.

    Стало известно о втором погибшем в результате столкновения пассажирского и грузового поездов под Мурманском, пишет ТАСС. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что один из пассажиров, ранее доставленный в больницу, скончался. Таким образом, общее число жертв аварии достигло двух человек.

    «За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», – сказал Чибис в видеообращении.

    Большинство пассажиров, которые не пострадали в аварии, продолжили свой путь в Петербург на другом поезде. Те, кто находился в пункте временного размещения, отправлены по домам на специальном транспорте, организованном властями Мурманской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, в результате чего погибла женщина и 27 человек получили ранения, включая пятерых детей. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании этого крушения, в котором пострадали семнадцать человек. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе за то, что они оставили локомотив без присмотра.

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    18 декабря 2024, 20:50 • Новости дня
    Суд отменил приговор калининградским врачам по делу об убийстве новорожденной

    Суд отменил приговор калининградским врачам Белой и Сушкевич по делу об убийстве младенца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый апелляционный суд в Москве отменил приговор, вынесенный ранее врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

    Адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов заявил: «Приговор Сушкевич и Белой отменен». Несмотря на отмену приговора, обе осужденные остаются под стражей, передает ТАСС.

    Дело будет возвращено на новое рассмотрение в Московский областной суд. Этот суд примет решение о том, будет ли изменена или сохранена мера пресечения для Белой и Сушкевич.

    В 2020 году присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт и. о. главного врача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного, который был отменен в мае 2021 года.

    В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор: Белая получила девять лет колонии общего режима, а Сушкевич – 9,5 года колонии общего режима. В октябре этого года Верховный суд отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

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    19 декабря 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    Путин рассказал о своих банковских вкладах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что перевел свои вклады из Сбера в банк «Россия» после введения санкций, подчеркнув, что это было сделано демонстративно.

    «Изначально у меня был вклад в Сбере. Потом, когда банк «Россия» был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют», – сказал Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о наличии у него банковских вкладов.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    19 декабря 2024, 00:57 • Новости дня
    В Мурманской области сообщили данные о пострадавших при аварии поездов

    Мурманский губернатор Чибис сообщил данные о пострадавших при столкновении поездов

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Андрей Чибис опубликовал список госпитализированных пассажиров поезда Мурманск – Петербург, который в Мурманской области столкнулся с грузовым составом. В результате происшествия погибла женщина, а 27 человек получили ранения, из которых пять – дети.

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил данные пассажиров, пострадавших в ходе столкновения поезда Мурманск – Петербург с грузовым составом. Раненые были размещены в больницах Полярные Зори, Апатитско-Кировская и Кандалакшская ЦРБ.

    «Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», – указал Чибис.

    Причиной аварии, по предварительным данным, могла стать неисправность грузового состава. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

    Заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев уточнил, что общее число пострадавших возросло до 27 человек, включая 22 взрослых и 5 детей,  сообщает ТАСС. Из них 17 были госпитализированы с помощью скорой помощи. Панычев также опроверг слухи об ампутации конечности у одного из пострадавших, подчеркивая, что подобного случая не было.

    Для пассажиров поезда, в котором находились 326 человек, были оборудованы пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании крушения поездов в Мурманской области. Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии с пассажирским поездом, так как они оставили локомотив без присмотра. РЖД выплатят 2,2 млн рублей семье погибшей и по 1 млн госпитализированным  пассажирам, а тем, кто обратился за медпомощью на месте – 500 тыс. рублей.

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    18 декабря 2024, 20:42 • Новости дня
    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана

    Песков заявил о бескультурье киевского режима после хамства Зеленского Орбану

    Песков раскритиковал Зеленского за хамство в адрес Орбана
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил хамское поведение Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.

    По мнению Пескова, глава Украины Владимир Зеленский в хамской манере отверг мирные инициативы Орбана. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное поведение свидетельствует не только об «опасной и преступной сущности» киевского режима, но и о его «чрезвычайном бескультурье», передает ТАСС.

    Песков также отметил, что киевский режим высказался против инициатив Орбана, что говорит о недальновидности и неспособности к конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, Орбан уже прокомментировал позицию президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества и отвергнувшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

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    19 декабря 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин проведет прямую линию и ответит журналистам

    Путину на прямую линию 19 декабря заготовили более 1,8 млн обращений

    Tекст: Денис Тельманов

    Прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря в полдень, где президент ответит на широкий круг вопросов от граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

    Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться на федеральных телеканалах, которые выделили для этого в эфире от трех до четырех часов.

    На прямую линию поступило более 1,8 млн обращений, сообщает РИА «Новости». Вопросы были заданы через телефонные звонки, СМС, сайт, мобильное приложение и социальные сети. Чаще всего россияне используют телефон – 1 033 975 звонков, а также СМС – более 435 тыс. сообщений.

    Основные темы обращений касаются спецоперации, здравоохранения, экономики и транспортной инфраструктуры.

    С 2001 года Путин регулярно проводит такие мероприятия. В 2020 году прямые линии и пресс-конференции были объединены в единый формат, который в 2023 году получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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