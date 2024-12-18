В Ростовской области сбили 10 ракет ВСУ

Слюсарь: ПВО отразили ракетную атаку на Ростовскую область

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал в своем Telegram-канале Слюсарь, в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелся жилой дом на улице Первомайская. Дежурно-спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации пожара и проведения осмотра территории, подчеркнул он.

По его словам, осколками повреждены окна в доме по улице Речная, а во дворе домовладения по улице Карла Маркса был обнаружен еще один фрагмент ракеты. В настоящее время место происшествия оцеплено и проводится дальнейшая оценка ситуации. Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет, однако информация о масштабах разрушений все еще уточняется.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу силы ПВО России предотвратили террористическую атаку с использованием 13 беспилотников самолетного типа, которые были уничтожены над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями. Кроме того, в ночь на 24 октября силы ПВО сбили девять украинских дронов в Ростовской области.