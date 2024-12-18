Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
В Ростовской области сбили 10 ракет ВСУ
Слюсарь: ПВО отразили ракетную атаку на Ростовскую область
В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Как указал в своем Telegram-канале Слюсарь, в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелся жилой дом на улице Первомайская. Дежурно-спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации пожара и проведения осмотра территории, подчеркнул он.
По его словам, осколками повреждены окна в доме по улице Речная, а во дворе домовладения по улице Карла Маркса был обнаружен еще один фрагмент ракеты. В настоящее время место происшествия оцеплено и проводится дальнейшая оценка ситуации. Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет, однако информация о масштабах разрушений все еще уточняется.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на пятницу силы ПВО России предотвратили террористическую атаку с использованием 13 беспилотников самолетного типа, которые были уничтожены над Курской, Белгородской, Ростовской и Липецкой областями. Кроме того, в ночь на 24 октября силы ПВО сбили девять украинских дронов в Ростовской области.