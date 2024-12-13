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    В освобождении Покровска России поможет зима
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    Захарова предложила НАТО изымать пенсии бывших генсеков
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    7 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    18 комментариев
    13 декабря 2024, 07:23 • Новости дня

    ПВО сбила девять украинских дронов в Ростовской области

    Слюсарь сообщил об уничтожении девяти дронов ВСУ на территории Ростовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Ростовской области средства ПВО сбили девять украинских беспилотников в различных районах, пострадавших и разрушений не, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    В ночь на 24 октября силы ПВО Ростовской области уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, дроны были сбиты в районах Новошахтинска, Зернограда, Мясниковского и Неклиновского, следует из сообщения в Telegram-канале Слюсаря.

    Врио губернатора также отметил, что пострадавших среди гражданского населения нет, а также отсутствуют разрушения на земле.

    По словам Слюсаря, воздушная обстановка в регионе контролируется, и принимаются все необходимые меры для защиты граждан и инфраструктуры.

    Ранее мирный житель был госпитализирован в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника в Белгородской области.

    Минобороны России сообщало, что над территорией Белгородской области сбито несколько БПЛА. Гладков рассказывал, что в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 12:22 • Новости дня
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев лучше Запада усвоил первое предупреждение «Орешником». Американцы же, судя по всему, сигналы пока не усвоили, поэтому не исключено, что России придется отправить еще одно послание, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Пентагоне заявили, что Москва может вновь применить «Орешник» для ударов по Украине.

    «Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», – продолжил он.

    При этом Долгов не исключил повторного удара «Орешником». «Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации Байдена осталось чуть больше месяца. А команда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал «Орешника» считала», – рассуждает собеседник.

    «На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», – напомнил эксперт.

    «Интересно то, что Киев явно усвоил предупреждение «Орешником» острее западных кураторов, но ничего сделать не может. Поэтому удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых ранее говорил Путин, вполне могут состояться», – отметил аналитик.

    Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска, сообщает ТАСС.

    Сингх добавила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Кроме того, Россия якобы применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины». Представитель Пентагона также заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер.

    Напомним, накануне стало известно, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS. Как сообщали в Минобороны, удар пришелся по военному аэродрому. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники. Ведомство подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    12 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС

    Гросси: Атаковавшие машину МАГАТЭ хотели запугать экспертов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на автомобиль МАГАТЭ по дороге к Запорожской атомной электростанции указывает на планы нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    «Было четкое намерение нанести нам ущерб или запугать нас», – цитирует Гросси РИА «Новости».

    Гросси отметил, что в составе конвоя находились три украинских транспортных средства и автомобиль МАГАТЭ, однако именно автомобиль агентства подвергся нападению.

    Инцидент произошел 10 декабря, когда Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.

    Сам Гросси сообщал, что атака велась с беспилотника, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения.

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    12 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

    Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

    В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.

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    12 декабря 2024, 20:04 • Новости дня
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским властям следует организовать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители с оккупированных ВСУ территорий Курской области могли покинуть опасные зоны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «По моим данным, они [мирные жители на оккупированных территориях], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или в разрушенных домах. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Она пояснила, что обратилась к киевскому режиму с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место. Омбудсмен выразила надежду, что переговоры завершатся конкретными действиями украинской стороны для спасения людей в Курской области.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Москва передала Киеву тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76 в Белгородской области.

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    12 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных

    Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 40 тыс. человек и значительное количество техники, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка.

    ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину и 1115 автомобилей за весь период боевых действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Артиллерия противника также понесла значительные потери: 308 орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США.

    В последние сутки подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка и поразили формирования ВСУ в ряде других населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковали цели в населенных пунктах как на территории Курской области, так и в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.

    В предыдущие сутки ВС России на Курском направлении освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.

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    12 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского

    Стало известно о намерении будущего главы ФБР США Пателя расследовать действия Зеленского

    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского
    @ Luis Villegas/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий директор ФБР Кэш Пател заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

    Пател сообщил в подкасте Kash's Corner о планах провести расследование против Зеленского. Как пишет Lenta.ru, Пател намерен выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения дальнейшей помощи от Вашингтона.

    Пател выразил мнение, что Зеленский предоставил недостоверные сведения об обстрелах Польши, когда на территорию страны НАТО залетела ракета. Президент Украины обвинил в этом Россию, однако позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.

    В связи с этим будущий глава ФБР считает, что доверять Зеленскому и передавать ему миллиарды долларов помощи США следует с осторожностью, требуя детальных отчетов о расходах.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отмены 20-миллиардного кредита Украине, который США выделили, путем снятия санкций с замороженных активов России.

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    12 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки установила контроль над селом Заря в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

    В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

    Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС

    Силовые структуры сообщили о блокаде ВСУ на ТЭС в Курахово российскими войсками

    ВС России блокировали группировку ВСУ на Кураховской ТЭС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции и теперь безуспешно пытаются покинуть станцию.

    Группировка вооруженных сил Украины, находящаяся на территории теплоэлектростанции в Курахово, фактически оказалась в блокаде, передают ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Украинские военнослужащие решили укрыться на объектах этой электростанции, где оборудовали огневые позиции, используя оставленную советским режимом инфраструктуру. Однако, как отмечают источники, прошлые уроки не были учтены, что привело к блокаде.

    По информации, полученной от силовиков, украинские военнослужащие предпринимают попытки покинуть территорию станции, однако пока безуспешно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли несколько высоток в Курахово, вошли в село Шевченко западнее Курахово и уничтожили группировку ВСУ в районе Курахово.

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    12 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку беспилотника и ранение четырех бойцов в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Подобные попытки только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, атака БПЛА не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров пообещал в Telegram-канале ответить киевскому режиму за атаку беспилотника на Грозный. По его словам, подобные атаки лишь укрепляют веру в победу и желание расправиться с врагом. Он подчеркнул, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чеченской Республики готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

    Глава республики добавил, что сохранение безопасности в регионе для него принципиально важно и он не позволит «наркоманам, шайтанам или сатанистам» воплощать свои идеи.

    «Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», – заявил Рамзан Кадыров.

    Ранее Кадыров заявлял, что БПЛА был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном, ранены четыре бойца.

    До этого украинский БПЛА атаковал центр Грозного, удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, в результате чего пострадали мирные жители.

    Кадыров также сообщал о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне.

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    13 декабря 2024, 00:19 • Новости дня
    Компания Рината Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Покровске

    Украинский «Метинвест» сократил добычу угля у Покровска на фоне продвижения российских войск в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшая сталелитейная компания Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на одной из шахт у Покровска (украинское название Красноармейска) на фоне успехов российской армии в регионе, следует из заявления компании.

    В заявлении компании, принадлежащей Ринату Ахметову, отмечено, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы с вертикальной шахты № 3, передает Bloomberg.

    Комплекс у Покровска ранее производил около половины всего объема добычи угля «Метинвеста» на Украине. Шахтоуправление «Покровское» - единственное, на подконтрольной Киеву территороии, где добывает коксующийся уголь.

    Другие угледобывающие объекты «Метинвеста» в регионе пока продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщают, что положение ВСУ в Покровске становится критическим. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.

    Кроме того, шахтоуправление «Покровское» – единственное в Украине, которое добывает коксующийся уголь. Экономист и политолог Иван Лизан заявлял, что утрата Покровска для Украины будет означать, что «кокса больше нет».

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