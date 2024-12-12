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Украинские беспилотники сбиты над российскими регионами
Над территорией Белгородской, Ростовской и Брянской областей уничтожены украинские беспилотники, сообщили Минобороны России и местные власти.
Минобороны России сообщило в Telegram, что около 21.00 мск два БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области. Позднее ведомство сообщило, что с 21.00 до 22.00 мск над территорией Белгородской области уничтожено четыре беспилотника, над Ростовской областью – шесть.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram: «Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступает». В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, транспортное средство получило повреждения.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что беспилотники уничтожены в районе Новошахтинска, «пострадавших и разрушений на земле нет».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram рассказал, что над регионом силами ПВО обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет», – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории Крыма, Курской области и Чечни.