ПВО уничтожила за ночь 16 украинских БПЛА над Россией

Минобороны сообщило об уничтожении 16 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Вера Басилая

Силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, направленных с территории Украины, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью, один – над Чеченской Республикой, три – над Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над Республикой Крым.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции МВД по Чечне имени Ахмата Кадырова был уничтожен беспилотник.

Также системами ПВО была отражена атака украинских беспилотников на Севастополь.

Напомним, ВСУ также атаковали Таганрог ракетами и БПЛА, в результате чего была повреждена котельная, пострадавших нет.