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Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
Украинские беспилотники атаковали Севастополь, атака отражена «уверенно и спокойно», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО и Черноморского флота уничтожены пять беспилотников, еще два БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Он подчеркнул, что «никакие объекты в городе не пострадали».
«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки», – говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ также атаковали Таганрог ракетами и БПЛА. Повреждена котельная, но пострадавших нет.