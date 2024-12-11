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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    5 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    2 комментария
    11 декабря 2024, 22:15 • Новости дня

    Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь

    Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атаковали Севастополь, атака отражена «уверенно и спокойно», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО и Черноморского флота уничтожены пять беспилотников, еще два БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Он подчеркнул, что «никакие объекты в городе не пострадали».

    «Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки», – говорится в сообщении.

    Напомним, ВСУ также атаковали Таганрог ракетами и БПЛА. Повреждена котельная, но пострадавших нет.

    11 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    Минобороны: Киев ударил по аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в среду утром нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате удара есть пострадавшие среди личного состава, сообщило Минобороны.

    Утром 11 декабря Украина ударила шестью ракетами ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

    В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники.

    Минобороны подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

    В среду глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов.

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    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    11 декабря 2024, 19:19 • Видео
    Войну в Сирии продолжил Израиль

    Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    11 декабря 2024, 13:58 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные, возможно, использовали дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для атаки на Таганрог, сообщают СМИ.

    Украинские вооруженные силы могли нанести удар ракетами ATACMS, но официальных подтверждений этой информации нет, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов, специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню.

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    11 декабря 2024, 07:28 • Новости дня
    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в присвоении налогов американцев через финансирование Украины

    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал картинку, на которой высмеивается политика Джо Байдена в отношении финансирования Украины и подразумевается присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Как передает РИА «Новости», бывший президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией Джо Байдена, обвинив его в присвоении налогов американцев. В своем посту в Truth Social Трамп опубликовал фотошоп-изображение Байдена с подписью, объясняющей, как, по мнению Трампа, работает экономика страны при действующем президенте.

    На картинке указывалось, что налоги граждан США отправляются на Украину, после чего возвращаются к Хантеру Байдену и далее передаются Джо Байдену. Хантер Байден недавно был помилован. Подпись на изображении гласила: «Как работает байденомика».

    Трамп также добавил текст, который якобы объясняет систему: «Вы платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о своем намерении участвовать в выборах, может отменить санкции против Центробанка России, если вернется в Белый дом. Белый дом затруднился назвать точную сумму оставшихся средств, выделенных на помощь Украине, что ставит под сомнение дальнейшую финансовую поддержку. Без поддержки США, как сообщалось, конфликта на Украине не было бы, что подчеркивает значимость американского вмешательства в этот регион.

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    11 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    @ Денис Бушковский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, зафиксировано более 250 взрывов, повредивших местную инфраструктуру, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.

    Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.

    По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.

    Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

    Ранее в среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

    Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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    11 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину

    Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

    Макрон решил прояснить готовность Польши отправить солдат на Украину
    @ Staff Sgt. Thomas Mort/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает польское издание Rzeczpospolita.

    Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

    В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

    Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    11 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Ганчев: ВСУ стягивают мобилизованных к Купянску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские вооруженные силы намереваются усилить позиции в районе Купянска мобилизованными, не обладающими достаточным опытом, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, «вчера» отловленных на улицах ребят бросают на самые «горячие» участки», – сказал Ганчев ТАСС.

    Мобилизованные украинские бойцы не могут продержаться долго, в то время как ВС России точечно бьют по скоплениям личного состава противника и по местам возможных переправ.

    Он добавил, что российские силы активно используют артиллерию и авиацию для подрыва украинских позиций на Харьковском направлении. Ситуация, по мнению Ганчева, находится в стадии планомерного уничтожения противника.

    Ранее Ганчев сообщал, что ВС России активизировали наступление в Харьковской области на трех ключевых направлениях.

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    11 декабря 2024, 14:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области
    Российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки взяли под контроль населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Север» освободила Дарьино и Плехово в ходе наступательных действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения ВСУ потеряли в районах поселков Гуево, Лебедевка и других населенных пунктов более 200 военнослужащих, танк, три БМП Bradley, семь автомобилей и шесть минометов. Один военный ВСУ сдался в плен.

    В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 235 танков, 174 боевые машины пехоты и 308 артиллерийских орудий.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу. В последние сутки украинская армия потеряла более 200 военнослужащих и несколько единиц техники на Курском направлении.

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    11 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины

    Reuters: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях безопасности для Украины

    Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая важность таких мер вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщает Reuters.

    Встреча, состоявшаяся в Париже, также включала участие президента Франции Эммануэля Макрона и длилась 35 минут, передает ТАСС.

    По данным источников, Зеленский активно пытался наладить отношения с Трампом, используя эту встречу как возможность объяснить американскому лидеру важность обеспечения безопасности для Киева. Он подчеркнул необходимость таких гарантий, независимо от исхода переговоров с Россией.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский в Париже предложил пригласить Украину в НАТО, утверждая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта.

    Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО до завершения конфликта, однако рассматривает возможность применения модели вступления, ранее использованной Швецией и Финляндией.

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    11 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Зеленский назвал самые горячие направления для ВСУ

    Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных.

    Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.

    «Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.

    7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

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    11 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
    ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили формирования украинской армии в Харьковской области, в ДНР и Запорожской области, ВСУ понесли значительные потери, уничтожена боевая техника и живая сила.

    В Харьковской области группировка «Север» поразила десантно-штурмовую бригаду и пограничный отряд ВСУ, украинская сторона потеряла там до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила в Харьковской области и ДНР шесть бригад ВСУ, включая механизированные и аэромобильные, и отразила 11 контратак. ВСУ потеряли 515 военнослужащих и множество техники, включая три американских орудия М119.

    Южная группировка поразила семь бригад ВСУ в ДНР. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла 285 военнослужащих, боевые машины и два склада боеприпасов. Группировка «Центр» продолжила продвижение в ДНР, отразила 10 контратак. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли 440 военнослужащих.

    Группировка «Восток» поразила бригады теробороны и нацгвардии, отразила три контратаки. Противник потерял 150 военнослужащих и боевые бронированные машины.

    Группировка «Днепр» поразила позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 40 военнослужащих и четыре автомобиля.

    Средства ПВО сбили 32 беспилотника и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Авиация и артиллерия поразили 141 скопление украинской армии. За время спецоперации уничтожены тысячи единиц военной техники Украины, включая 649 самолетов и 19 725 танков.

    В прошлые сутки ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. В воскресенье подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    11 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    Сальдо сообщил об уничтожении ракет ATACMS над Херсонской областью

    Tекст: Максим Попов

    Система ПВО успешно сбивает ракеты ATACMS, выпущенные в направлении Крыма, над территорией Херсонской области, несмотря на их потенциальную опасность.

    Российская система ПВО успешно противодействует ракетам ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, сообщил в интервью РИА «Новости» губернатор  Херсонской области Владимир Сальдо, подчеркнул, что ракеты в большинстве случаев сбиваются над территорией его региона.

    «Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области», – сказал он.

    Сальдо также отметил, что эффективность российской системы ПВО растет, и большинство ракет и даже мощные беспилотные летательные аппараты уничтожаются системами ПВО и РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря Сальдо сообщил, что украинская пропаганда скрывает реальную ситуацию в Херсоне, который, по его словам, превратился в мертвый город с пустыми улицами. До этого губернатор заявил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

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    11 декабря 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска уничтожили группировку ВСУ в районе Курахова

    Российские войска почти полностью уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Российские войска фактически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, передает ТАСС. В силовых структурах региона сообщили, что противник фактически уничтожен, остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые сейчас зачищаются.

    По словам представителя силовых структур, ситуация для ВСУ на данном участке фронта остается крайне сложной уже несколько недель. Войска Украины несут серьезные потери и не могут закрепиться на позициях, что приводит к постепенному уничтожению их группировок в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города, российские войска вышли к зданию горсовета Курахово, и стало известно о массовом выводе ВСУ из города.

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    11 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    National Interest сообщил о возможной передаче ядерного оружия Украине

    National Interest: НАТО может разместить термоядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журнал National Interest сообщил о вероятности размещения НАТО ядерных бомб в Польше или на Украине на фоне эскалации конфликта с Россией, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

    Американский журнал The National Interest сообщил, что НАТО может принять решение о размещении термоядерных бомб B-61 в Польше или на Украине.

    Это предложение связано с тем, что США и их союзники отвергли все пути деэскалации конфликта вокруг Украины и приняли решение об ударах вглубь России с ее территории, передает ТАСС.

    В статье подчеркивается, что передача ядерных бомб B-61 в Польшу и на Украину может стать реальностью. При этом размещение ядерного арсенала НАТО на территории Украины, которая не является членом альянса, считается «по сути безумным». В этом контексте возникает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта и возможного роста напряженности в регионе.

    Ранее Польша уже заявляла о готовности оснастить свой парк американских истребителей F-35 Lightning II ядерными боеприпасами модификации B-61. Термоядерная бомба B-61, разработанная в США в начале 1960-х годов, ранее поставлялась таким странам, как Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. Носителями этих бомб могут выступать самолеты B-2 Spirit, F-15E и F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН о поставках оружия на Украину, Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине, а президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

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    Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы. Подробности

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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

    Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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