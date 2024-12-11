Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь

Tекст: Антон Антонов

Развожаев сообщил в Telegram, что силами ПВО и Черноморского флота уничтожены пять беспилотников, еще два БПЛА были подавлены средствами РЭБ. Он подчеркнул, что «никакие объекты в городе не пострадали».

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки», – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ также атаковали Таганрог ракетами и БПЛА. Повреждена котельная, но пострадавших нет.