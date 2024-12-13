Житель Белгородской области госпитализирован после атаки БПЛА

Долгов: Россия может послать Украине еще один сигнал «Орешником»

Tекст: Олег Исайченко

«Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

«Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», – продолжил он.

При этом Долгов не исключил повторного удара «Орешником». «Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации Байдена осталось чуть больше месяца. А команда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал «Орешника» считала», – рассуждает собеседник.

«На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», – напомнил эксперт.

«Интересно то, что Киев явно усвоил предупреждение «Орешником» острее западных кураторов, но ничего сделать не может. Поэтому удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых ранее говорил Путин, вполне могут состояться», – отметил аналитик.

Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска, сообщает ТАСС.

Сингх добавила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Кроме того, Россия якобы применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины». Представитель Пентагона также заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер.

Напомним, накануне стало известно, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS. Как сообщали в Минобороны, удар пришелся по военному аэродрому. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники. Ведомство подчеркнуло, что атака не останется без ответа.