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Российские ученые вернулись из ЦЕРН для прорыва в физике
Российские ученые завершили сотрудничество с ЦЕРН и вернулись в Россию
Российские ученые, завершившие сотрудничество с ЦЕРН, возвращаются в Россию для ускорения технологического прорыва в фундаментальной физике, сообщил Михаил Ковальчук во время встречи с Владимиром Путиным.
Российские ученые завершили свою работу в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и других западных проектах, передает ТАСС. По словам президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, возвращение специалистов в Россию станет значимым стимулом для развития фундаментальной физики в стране.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным Ковальчук отметил, что большинство возвращающихся ученых являются сотрудниками Курчатовского института. Это, по его мнению, создаст условия для перезапуска фундаментальных исследований, что, в свою очередь, приведет к созданию технологического прорыва в области физики.
Ковальчук подчеркнул, что фундаментальная физика находится в числе важных направлений развития науки в России. Он также отметил значимость скорейшего возвращения специалистов, что может значительно ускорить научные и технологические достижения страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития науки и технологий в стране. В частности, в рамках встречи с Михаилом Ковальчуком в 2021 году обсуждалось сотрудничество в области ядерной физики. Также сообщалось, что Курчатовский институт принимает активное участие в международных научных проектах, таких как строительство термоядерного реактора ITER.