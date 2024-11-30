Tекст: Александра Юдина

Фурсенко заявил о недостатке одного голоса при решении об участии российских специалистов в проектах ЦЕРН, передает РИА «Новости».

По его словам, зарубежные ученые выступали против исключения российских коллег, но окончательное решение принималось на уровне правительств.

Фурсенко отметил, что иностранные исследователи высказывали активное желание продолжать сотрудничество с Россией в рамках ЦЕРН.

«Решения принимаются на уровне руководителей правительств... Не хватило одного голоса стран», – подчеркнул он, указав на значительное давление со стороны Украины, что повлияло на итоговое решение.

ЦЕРН является крупнейшей лабораторией в области физики высоких энергий, в которую входят 20 государств.

Эксперт в сфере атомной энергетики, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов заявил, что без российских ученых ЦЕРН утратил ряд своих компетенций.

Напомним, в марте этого года официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что ЦЕРН готова сохранить отношения с российскими учеными, которые работают в институтах, находящихся не в России.