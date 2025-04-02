Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Путин поручил обновить образовательные стандарты по наукам
Президент России Владимир Путин дал поручение обновить федеральные образовательные стандарты и программы в областях математики, физики, химии и биологии.
Это решение принято по итогам заседания Совета по науке и образованию и направлено на реализацию комплексного плана мероприятий для повышения качества образования до 2030 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что необходимо предусмотреть сбалансированность учебного материала, его доступности и взаимодействия с другими дисциплинами. Также подчеркивается важность привлечения к процессу ведущих образовательных и научных организаций.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возможность работающим студентам обучаться по индивидуальным планам с использованием дистанционных технологий. Кабмин должен предоставить студентам информацию о кадровой потребности и трудоустройстве через онлайн-сервисы. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, оно должно быть выполнено к 1 февраля 2026 года.
Президент также поручил принять меры по продвижению российского инженерного образования в области ядерной энергетики и технологий за рубежом. Это направлено на реализацию совместных проектов с зарубежными партнерами. Правительству предстоит провести эту работу совместно с Росатомом. О результатах работы необходимо отчитаться до 1 сентября, а затем ежегодно.
Сообщалось, что Путин поручил правительству внести изменения, которые ограничат предоставление льготных образовательных кредитов только для обучения по профессиям, обеспечивающим технологическое лидерство страны.