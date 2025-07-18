Axios: Трамп может потратить 2 млрд долларов на супертюрьму на острове Алькатрас

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп планирует потратить до 2 млрд долларов на строительство тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. Речь идет о полном сносе существующих строений бывшей тюрьмы и возведении нового комплекса с нуля.

По данным источников, в качестве альтернативы рассматривается менее масштабный проект стоимостью около 1 млрд долларов, при котором тюрьма займет лишь часть острова. Окончательное решение по проекту пока не принято, но рассматривается и возможность передачи строительства частным подрядчикам, хотя этот вариант маловероятен.

Бывшая тюрьма Алькатрас, где содержались такие известные преступники, как Аль Капоне, была закрыта в 1963 году из-за высоких эксплуатационных расходов и разрушительного воздействия морской воды. В обсуждении проекта отмечается, что для Трампа важен не столько практический аспект, сколько символическое значение Алькатраса.

Как передает Axios, собеседники портала отмечают: «Алькатрас упоминается во многих фильмах. В общественном культурном сознании он считается суровым местом, и президенту это нравится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп распорядился восстановить легендарную тюрьму Алькатрас.

Трамп также предложил создать по всей стране центры для нелегальных мигрантов по образцу «Аллигаторового Алькатраса» во Флориде, построенного среди болот с опасными животными.