Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Трамп предложил строить «аллигаторовые» тюрьмы для мигрантов
Дональд Трамп предложил создать по всей стране центры для нелегальных мигрантов по образцу «Аллигаторового Алькатраса» во Флориде, построенного среди болот с опасными животными.
Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам посещения центра содержания во Флориде заявил, что хотел бы видеть подобные учреждения в других штатах, передает ТАСС.
Он отметил: «Это был отличный выбор [места для строительства]. Мы хотели бы увидеть [подобные центры содержания] во многих штатах». По словам Трампа, данная практика может стать системной в будущем.
Новый центр расположился на месте бывшего военного аэродрома посреди национального парка Эверглейдс. Окружение объекта представляет собой обширные болота, где водятся аллигаторы, крокодилы и ядовитые змеи, из-за чего центр получил неофициальное прозвище «Аллигаторовый Алькатрас».
Трамп подчеркнул, что центр построили менее чем за неделю и что стоимость подобных учреждений значительно ниже расходов на возведение традиционных тюрем. Однако возведение объекта вызвало резкую критику со стороны представителей Демократической партии и правозащитников, которые заявили о нарушении прав мигрантов из-за тяжелых условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что запрет депортации мигрантов наносит вред Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, например, Ливию и Молдавию, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп во время своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов из Соединенных Штатов.