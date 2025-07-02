Трамп предложил строить «аллигаторовые» тюрьмы для мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам посещения центра содержания во Флориде заявил, что хотел бы видеть подобные учреждения в других штатах, передает ТАСС.

Он отметил: «Это был отличный выбор [места для строительства]. Мы хотели бы увидеть [подобные центры содержания] во многих штатах». По словам Трампа, данная практика может стать системной в будущем.

Новый центр расположился на месте бывшего военного аэродрома посреди национального парка Эверглейдс. Окружение объекта представляет собой обширные болота, где водятся аллигаторы, крокодилы и ядовитые змеи, из-за чего центр получил неофициальное прозвище «Аллигаторовый Алькатрас».

Трамп подчеркнул, что центр построили менее чем за неделю и что стоимость подобных учреждений значительно ниже расходов на возведение традиционных тюрем. Однако возведение объекта вызвало резкую критику со стороны представителей Демократической партии и правозащитников, которые заявили о нарушении прав мигрантов из-за тяжелых условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что запрет депортации мигрантов наносит вред Соединенным Штатам. Администрация США рассматривает возможность отправки депортируемых мигрантов в африканские и восточноевропейские страны, например, Ливию и Молдавию, в обмен на политические или финансовые выгоды. Дональд Трамп во время своего президентства депортировал более 100 тыс. мигрантов из Соединенных Штатов.



