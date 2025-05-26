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    Как Франция делает из Румынии антироссийский плацдарм
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    В окружении Макрона объяснили видео с пощечиной от жены
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    В Белгородской области восстановили движение поездов после взрыва
    Над регионами России за сутки уничтожены 148 украинских беспилотников
    Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС
    Рар оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 12:49 • Новости дня

    Рубио заявил о вреде запрета депортации мигрантов для США

    Tекст: Ольга Иванова

    Постановление федерального окружного суда штата Массачусетс, запрещающее депортировать из США восьмерых нелегальных мигрантов, обвиняемых в убийстве и изнасиловании, нанесет значительный и непоправимый ущерб внешней политике страны, заявил госсекретарь Марко Рубио в письменных показаниях.

    Портал Breitbart News сообщает, что речь идет о мигрантах из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана. Эти люди ранее были депортированы в Южный Судан, но теперь суд обязал вернуть их в США. Родные страны отказались принимать обвиняемых обратно, передает ТАСС.

    В официальных документах, переданных суду, Рубио подчеркнул: «Запрет на депортацию этих лиц наносит значительный и непоправимый ущерб внешней политике Соединенных Штатов».

    Президент Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Он отмечал, что судебные запреты на депортацию могут привести «к концу Соединенных Штатов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

    25 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Площадкой второго раунда переговоров России и Украины может стать Стамбул

    Названа вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины
    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины, сообщил источник.

    Источник уточнил, что Ватикан исключается из числа возможных мест встречи по ряду причин, включая логистические. «Самый вероятный вариант на текущий момент – Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя инициативу Ватикана выступить в качестве площадки для следующих переговоров Москвы и Киева, призвалпредложил «не тратить умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны», и назвал «немножко неэлегантным» вариант проведения встречи двух православных стран на католической земле.

    В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что дипломаты стран ЕС обсуждают вероятность нового раунда переговоров между Россией и Украиной в конце мая с выбором площадки для встречи, включая Ватикан. В качестве одного из мест, куда могут быть перенесены переговоры, рассматривается Ватикан.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией. Кремль пока не принял решения относительно возможной площадки для будущих переговоров, включая вариант с Ватиканом.

    Коментарии (9)
    25 мая 2025, 15:26 • Новости дня
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    МИД осудил «безобразный акт» с флагом России на концерте в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти пообещали провести разбирательство по поводу инцидента с российским триколором, произошедшего в столице Грузии.

    Российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова заявила: «Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

    В своем комментарии Захарова также дала личную оценку инциденту, отметив, что подобные действия объясняются недостатком разума у исполнителя. Она добавила, что достойные потомки исторических личностей Грузии ассоциируют себя с российским триколором и сохраняют к нему уважение, в отличие от того, кто устроил данный перформанс.

    Захарова напомнила, что грузин Мелитон Кантария вместе с Михаилом Егоровым водрузил советский флаг над Рейхстагом, подчеркнув историческую связь между народами. Она добавила, что Россия является продолжательницей этой общей страны.

    Инцидент произошел на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эркеле Гецадзе во время своего выступления бросил на сцену флаг России, затем поднял его, положил в пакет и продемонстрировал жест, похожий на имитацию мочеиспускания на государственный символ России.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») радикального оппозиционера Николоза Гварамии, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, должен был закрыться 1 мая.

    Кроме того, экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем посте в социальных сетях о «засильи русских» в стране допустила примерно 20 орфографических ошибок.

    Также в перечне на сайте «Русофобы» появились новые имена, среди которых представители башкирских националистов за рубежом и руководители организаций, признанных террористическими в России.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    25 мая 2025, 21:22 • Новости дня
    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство

    В Белгородской области поезд наехал на заложенную под рельсами взрывчатку

    В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство под рельсами, в результате чего повреждена контактная сеть и остановлено движение поездов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области, в результате чего произошел взрыв, передает РИА «Новости». Гладков отметил: «По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет».

    Гладков уточнил, что после инцидента была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Временно приостановлено движение поездов по данному участку.

    По словам губернатора, на месте происшествия работают все оперативные службы, продолжается уточнение информации о последствиях взрыва и масштабах повреждений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу.

    Ранее сообщалось, что саперы ВС России обезвредили 6,5 тыс. боеприпасов в Белгородской области.

    Саперы также нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.

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    26 мая 2025, 10:22 • Новости дня
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»
    Польша направила ноту России из-за удаления крестов Virtuti militari с мемориала «Медное»
    @ mk-mednoe.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши отправил ноту в МИД России относительно удаления с памятника польского военного кладбища мемориального комплекса «Медное» крестов Virtuti militari и крестов войны 1939 года, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    МИД Польши направил в МИД России официальную ноту из-за удаления, как утверждается, крестов с памятника на польском военном кладбище в мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что с памятника якобы были убраны крест Virtuti militari и крест войны 1939 года.

    Сикорский подчеркнул, что эти кресты должны были остаться на территории кладбища. Польская сторона считает данные изменения поводом для официального дипломатического протеста. В ответ на обвинения Польши в вандализме официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Варшавы неуместной попыткой «преподать урок правильной истории».

    Мемориальный комплекс «Медное» является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На его территории захоронены польские военнопленные, которые были взяты в плен или арестованы на территории Польши в 1939 году.

    Ранее Москва назвала неуместным присутствие флага Польши на мемориальных комплексах России. Руководство Мемориального комплекса «Катынь» сняло польский флаг из-за враждебных действий Варшавы.

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    25 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

    Эксперт: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские силы атаковали завод «Антонов» в Киеве, где собираются ударные дроны.

    «В конце прошлого года Владимир Зеленский заявил о планах произвести 30 тыс. беспилотников самолетного типа и три тысячи дронов-ракет. Конечно, под производством имеется в виду сборка из конструкторов, которые поступают из-за рубежа», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Детали приходят в ящиках и зачастую собираются в мелких мастерских, рассредоточенных по большим территориям, а затем готовые дроны развозятся по войскам. Это производство непросто отследить, к тому же далеко не всегда целесообразно тратить, например, ракету «Искандера» на уничтожение отдельного гаража. Украинцы это понимают, потому применяют такие схемы», – продолжил эксперт.

    «Причем компоненты привозятся любыми способами и отовсюду. Я лично изучал дрон «Лелека-100», который Украина позиционирует как свою разработку. Там на всех деталях, то есть примерно через каждые 15 см, написано «Made in USA» или указана какая-то европейская страна, если речь идет об электронике. Частично также запчасти привозятся из Канады, а двигатели применяют китайские», – детализировал он.

    «В итоге Украина получила довольно много БПЛА самолетного типа дальнего действия. Тем не менее их массовость обеспечивается во многом за счет именно таких крупных сборочных площадок, как «Антонов» в Киеве. Поэтому мы наносим выборочные, но значительные удары по таким объектам. Замечу, что одновременно мы бьем и по центрам радиотехнической продукции, уничтожая производство в комплексе», – указал спикер.

    Ранее Минобороны в своем Telegram-канале сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Предприятия выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Также Россия ударила по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи.

    Военкоры пишут об ударах по военным объектам, в том числе о пожаре на киевском предприятии «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». В советское время это было крупнейшее авиационное предприятие, где производили самолеты. Сейчас там активно выпускают дроны, которые используются для атак по России, сообщает Telegram-канал Shot.

    «Противник заявляет, что этой ночью по целям на территории Украины было запущено суммарно 250 дальнобойных дронов-камикадзе («Герани» и прочее) и 14 тактических баллистических ракет («Искандер»), – пишет Telegram-канал «Повернутые на войне». По данным СМИ, атака продолжалась более шести часов. В Киеве прогремело несколько сот взрывов, в некоторых местах возникли пожары.

    Ранее эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов объяснил газете ВЗГЛЯД способность ВСУ совершать массированные налеты беспилотниками.

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    25 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    МИД отреагировал на применение дрона против посольства России в Швеции

    Захарова: Швеция получит ноту протеста после нападения на посольство России

    МИД отреагировал на применение дрона против посольства России в Швеции
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стокгольм в понедельник получит ноту протеста в связи с инцидентом с применением дрона против российского посольства в Швеции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Завтра Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    В воскресенье посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием беспилотника, который сбросил стеклянную емкость с краской у главного входа в здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рано утром 15 апреля неизвестные совершили акт вандализма у российского посольства в Стокгольме, сбросив емкости с краской. Гражданин Украины, постоянно проживающий в Швеции, предпринял попытку протаранить автомобильные ворота посольства, но был задержан полицией.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    26 мая 2025, 02:47 • Новости дня
    Симоньян указала на «ужас» уехавших из России «по расчету»

    Tекст: Антон Антонов

    Многие из покинувших Россию граждан, которые действовали «не по любви, а по расчету», сейчас испытывают «ужас» из-за невозможности вернуться, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян отметила, что уехавшие из России люди «просчитались» и сейчас испытывают «ужас», наблюдая за происходящим в мире, и не могут вернуться обратно. Симоньян подчеркнула, что эти люди отправились за границу «не по любви, а по расчету», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только – как проиграла», – сказала Симоньян.

    В качестве иллюстрации своей позиции она процитировала строки из стихотворения Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы» со словами «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня.

    Симоньян заявила, что «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее». Она добавила, что тем, кто этого не понимает, можно только посочувствовать, поскольку они «родились слепо-глухо-немые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы поддержали инициативу об аресте имущества уехавших из страны граждан, если те совершили правонарушения против интересов России за рубежом. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не все творческие личности, покинувшие страну в период спецоперации на Украине, заслуживают негативного отношения. Он подчеркнул неприемлемость предоставления сцены тем, кто открыто занимал антипатриотическую и антироссийскую позицию.

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    25 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    Медведев: Буферная зона займет почти всю Украину, если помощь Киеву продолжится
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае продолжения поставок военной помощи Киеву буферная зона может охватить почти всю Украину, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    В публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что если военная помощь «бандеровскому режиму» продолжится, практически вся Украина, кроме небольшого участка на западе, может стать буферной зоной. К сообщению была приложена карта, на которой большая часть территории Украины выделена как потенциальная буферная зона, передает ТАСС.

    Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил, что подразделения российской группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что российские военные сосредоточили усилия на создании буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что детали о глубине буферной зоны на границе с Украиной относятся к военной специфике.

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    25 мая 2025, 17:29 • Новости дня
    Ученые заметили гигантский объект в форме птицы над Солнцем

    Tекст: Ольга Иванова

    На снимке, сделанном телескопом LASCO, обнаружен необычный объект, напоминающий птицу с крылом длиной около 150 тыс. км, парящий высоко над Солнцем.

    Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали необычный оптический объект над Солнцем, сообщает РИА «Новости». По данным лаборатории, объект напоминает птицу или летательный аппарат с ярким плазменным следом, а его размер превышает размеры Земли более чем в 10 раз.

    Как уточнили специалисты, ширина «крыла» загадочного объекта составляет примерно 150 тыс. километров, а находится он на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Снимок был получен 24 мая в 10:00 по московскому времени одним из телескопов LASCO.

    В лаборатории отметили, что подобные снимки, на которых видны структуры с плазменным следом, встречаются крайне редко. Природа этого явления пока не раскрыта, но ученые продолжают анализировать полученные данные.

    Коментарии (9)
    26 мая 2025, 09:05 • Новости дня
    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией

    Президент Словении сообщила о работе ЕС по восстановлению контактов с Россией

    Стало известно о работе ЕС по налаживанию контактов с Россией
    @ Michael Probst/Pool AP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией, сообщила президент Словении Наташа Пирц-Мусар.

    Евросоюз ведет работу по возобновлению контактов с Россией, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар, передает ТАСС.

    По ее словам, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ей, что «они работают над этим».

    Ранее страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что практически вся Европа ведет войну против России и вновь сплотилась под знаменами нацизма, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    Коментарии (9)
    26 мая 2025, 07:44 • Новости дня
    Снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время зачистки пятиэтажного дома в Дзержинске была обнаружена и уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер.

    Группа иностранных наемников, в составе которой была женщина-снайпер, была уничтожена в Дзержинске Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый». По его словам, бойцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны двух пулеметчиков и снайпера, а штурм здания оказался невозможен из-за интенсивного огня.

    Было принято решение использовать противотанковые мины для уничтожения укрепившихся в доме наемников. Боец с позывным «Восток» несколько раз подходил к зданию, закладывал мины и уходил, в результате чего была разрушена часть пятиэтажки. После этого стало ясно, что женская фигура снайпера больше не проявляла активность, а на месте были найдены женская военная форма и патроны натовского калибра.

    Штурмовик отметил, что в результате операции была ликвидирована вся группа наемников. Семеро человек были обнаружены при зачистке, но точное количество погибших в здании неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять FPV-дроны повышенной дальности. Российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском. ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.

    Коментарии (9)
    25 мая 2025, 18:46 • Новости дня
    В Тбилиси назвали провокацией осквернение флага России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известные грузинские эксперты назвали «целенаправленной провокацией» осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Аналитик Заал Анджапаридзе заявил о «целенаправленной провокации» со стороны тех, кто не желает мира в стране.

    По его словам, «эти люди используют любую возможность, чтобы граждане страны все время чувствовали опасность».

    Другой аналитик Давид Чихелидзе назвал «перформанс» «враждебным актом» по отношению к собственнной стране.

    «Это вред под вывеской патриотизма», – заявил этот эксперт.

    По его словам, «те, кто встретил этот акт овацией, являются деградировавшими».

    «Идиоты и слабоумные могли встретить этот акт как героический», – отметил он.

    «Желаете войны? Отправляйтесь на Украину и воюйте там!» – заявил Давид Чихелидзе.

    Военкор Юрий Котенок заявил, что осквернение российского флага грузинским певцом отражает устойчивую русофобию в грузинском обществе.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы дадут свою оценку перформансу с российским флагом, который произошел в Тбилиси.


    Коментарии (4)
    26 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы ПВО Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, работают не на полную мощность из-за регулярных повреждений и необходимости ремонта отдельных установок, пишет журнал Economist.

    Пусковые установки ЗРК Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, постоянно сталкиваются с проблемами функционирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Economist.

    Отмечается, что эти системы не работают в полной мере, так как часть установок регулярно получает повреждения и отправляется на ремонт. По информации издания, Киев располагает по меньшей мере восемью батареями Patriot, однако в любой момент некоторые из них могут быть выведены из строя или находиться на техническом обслуживании. Эксперты отмечают, что подобные системы, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, имеют очень немногие страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.

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    26 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Опубликовано видео пощечины Макрону от жены

    Видео с похожим на пощечину жестом Брижит Макрон вызвало споры во Франции

    Опубликовано видео пощечины Макрону от жены
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой вызвали бурное обсуждение в Сети из-за жеста первой леди, похожего на пощечину президенту Франции, сообщили швейцарские СМИ.

    Видео с пощечиной президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно нанесенной его супругой Брижит Макрон, вызвало бурное обсуждение в соцсетях, пишет швейцарская газета Blick. Кадры были сняты агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, куда президентская чета прибыла с визитом в Юго-Восточную Азию.

    На кадрах видно, как Брижит Макрон резко подносит обе руки к лицу мужа, когда тот появляется в дверях самолета. Некоторые пользователи интернета сочли этот жест шутливой «перепалкой» или проявлением близости, другие – как пощечину. Сам президент Франции выглядит удивленным, однако быстро отворачивается и продолжает выход.

    Дальнейшие кадры демонстрируют, что Макрон, как обычно, протягивает супруге руку для поддержки, но она предпочитает держаться за перила трапа. Видео быстро распространилось в интернете, особенно на аккаунтах, критикующих президента.

    Администрация Елисейского дворца сначала опровергла сообщения о конфликте, но позже изменила позицию, не дав однозначной оценки ситуации. Официальных заявлений от семейной пары по поводу случившегося не поступало.

    Назвавшая супругу Макрона Брижит мужчиной независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон отражает преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.

    Коментарии (9)
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