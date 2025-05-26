Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?0 комментариев
Рубио заявил о вреде запрета депортации мигрантов для США
Постановление федерального окружного суда штата Массачусетс, запрещающее депортировать из США восьмерых нелегальных мигрантов, обвиняемых в убийстве и изнасиловании, нанесет значительный и непоправимый ущерб внешней политике страны, заявил госсекретарь Марко Рубио в письменных показаниях.
Портал Breitbart News сообщает, что речь идет о мигрантах из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана. Эти люди ранее были депортированы в Южный Судан, но теперь суд обязал вернуть их в США. Родные страны отказались принимать обвиняемых обратно, передает ТАСС.
В официальных документах, переданных суду, Рубио подчеркнул: «Запрет на депортацию этих лиц наносит значительный и непоправимый ущерб внешней политике Соединенных Штатов».
Президент Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Он отмечал, что судебные запреты на депортацию могут привести «к концу Соединенных Штатов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.
Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.