Рубио заявил о вреде запрета депортации мигрантов для США

Tекст: Ольга Иванова

Портал Breitbart News сообщает, что речь идет о мигрантах из Мьянмы, Кубы, Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана. Эти люди ранее были депортированы в Южный Судан, но теперь суд обязал вернуть их в США. Родные страны отказались принимать обвиняемых обратно, передает ТАСС.

В официальных документах, переданных суду, Рубио подчеркнул: «Запрет на депортацию этих лиц наносит значительный и непоправимый ущерб внешней политике Соединенных Штатов».

Президент Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики. Он отмечал, что судебные запреты на депортацию могут привести «к концу Соединенных Штатов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.