Осужденный на год мужчина скрывался в лесах Карелии восемь лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудники УФСИН по Карелии совместно с полицейскими задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба управления. 51-летний осужденный был приговорен к году исправительных работ за преступление небольшой тяжести, однако не явился для отбывания наказания и скрылся.

Мужчина восемь лет прожил в лесном массиве Прионежского района, полностью отказавшись от связи с внешним миром. Он не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами и паспортом, не посещал общественные места и не поддерживал контакт с родственниками и друзьями.

«Оказалось, что мужчина, боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию, принял для себя непростое решение уйти от людей в тайгу», – говорится в заявлении ведомства.

С октября 2018 года по март 2026 года задержанный построил несколько хозяйственных построек, добывал одежду и еду на свалках в близлежащих населенных пунктах, куда выходил ночью, готовил пищу на костре, а воду брал из реки. После задержания мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее осужденная за мошенничество бывшая первая заместитель министра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою гибель и скрывалась 13 лет.

До этого сотрудники ГУФСИН и спецназ «Россы» задержали в Екатеринбурге игрока футбольного матча, который скрывался от колонии также 13 лет. А в Сочи был задержан осужденный за мошенничество и незаконный оборот наркотиков, который скрывался от правоохранительных органов 22 года.