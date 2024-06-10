Путин потребовал содержать осужденных в человеческих условиях

Tекст: Вера Басилая

В докладе Москальковой говорится о том, что больше всего обращений связано с жалобами заключенных на условия содержания.

«Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», – отметил Путин, комментируя доклад, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила улучшение ситуации в уголовно-исполнительной системе, в колониях сделаны ремонты, но есть такие учреждения, где требуется не только материальные вложения, но и творческий подход.

«О материальных тоже не надо забывать», – согласился президент.

Москалькова также доложила, что вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих.

Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине. «Хорошо», – отметил Путин.

На встрече с Путиным Москалькова также отметила, что за два года удалось помочь адресно более 17 тыс. гражданам, вместе с коллективными обращениями это число составляет 87 тысяч.

Она пообещала продолжать практику выезда на место сотрудников ее аппарата по «коллективным, кричащим обращениям».

Омбудсмен сообщила, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

Кремль ранее анонсировал встречу президента Путина с уполномоченным по правам человека Москальковой.