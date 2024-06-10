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Путин потребовал содержать осужденных в человеческих условиях
Попавшие в учреждения ФСИН люди должны содержаться в нормальных условиях, заявил на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой президент России Владимир Путин.
В докладе Москальковой говорится о том, что больше всего обращений связано с жалобами заключенных на условия содержания.
«Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», – отметил Путин, комментируя доклад, передает ТАСС.
Омбудсмен отметила улучшение ситуации в уголовно-исполнительной системе, в колониях сделаны ремонты, но есть такие учреждения, где требуется не только материальные вложения, но и творческий подход.
«О материальных тоже не надо забывать», – согласился президент.
Москалькова также доложила, что вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих.
Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине. «Хорошо», – отметил Путин.
На встрече с Путиным Москалькова также отметила, что за два года удалось помочь адресно более 17 тыс. гражданам, вместе с коллективными обращениями это число составляет 87 тысяч.
Она пообещала продолжать практику выезда на место сотрудников ее аппарата по «коллективным, кричащим обращениям».
Омбудсмен сообщила, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.
Кремль ранее анонсировал встречу президента Путина с уполномоченным по правам человека Москальковой.