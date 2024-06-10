Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Кремль анонсировал встречу Путина с Москальковой
Кремль анонсировал встречу президента Путина с уполномоченным по правам человека Москальковой
Президент Владимир Путин заслушает доклад уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что наряду с другими встречами Москалькова представит свой ежегодный доклад уполномоченного по правам человека, передает ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что это «очень важный институт, и очень важные функции и задачи» реализует Москалькова.
Ранее Песков сообщил, что у президента на понедельник запланирован международный телефонный разговор.